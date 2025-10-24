Αν είσαι ναρκοτρομοκράτης που κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο ημισφαίριό μας, θα σου φερθούμε όπως στην Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σου, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σου, θα σε κυνηγήσουμε και θα σε σκοτώσουμε» απείλησε ο Χέγκσεθ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έκαναν νυχτερινή επιδρομή εναντίον ενός ακόμα σκάφους που, όπως είπε, λειτουργούσε από καρτέλ και διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Η επιδρομή, η οποία, σύμφωνα με τον Χέγκεθ, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άτομα, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των γνωστών επιθέσεων μέχρι στιγμής σε 10 ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 43 από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εκστρατεία τους τον περασμένο μήνα.

Ο Χέγκεθ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το σκάφος που έγινε πιο πρόσφατα στόχος λειτουργούσε από την Tren de Aragua, ένα καρτέλ που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτήρισε εδώ και μήνες ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Η συμμορία έχει γίνει στόχος και σε προηγούμενες επιθέσεις σκαφών των ΗΠΑ.

«Το πλοίο ήταν γνωστό στις υπηρεσίες μας ότι εμπλέκεται σε παράνομο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διερχόνταν από μια γνωστή διαδρομή διακίνησης και μετέφερε ναρκωτικά», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του προς το X.

«Έξι άνδρες ναρκο-τρομοκράτες επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Ήταν η πρώτη νυχτερινή επιδρομή. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού στρατός δεν τραυματίστηκε. Αν είσαι ναρκοτρομοκράτης που κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών στο ημισφαίριό μας, θα σου φερθούμε όπως στην Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σου, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σου, θα σε κυνηγήσουμε και θα σε σκοτώσουμε» απείλησε ο Χέγκσεθ.

Οι επιδρομές, οι οποίες γίνονται χωρίς δικαστικές διαδικασίες ή κήρυξη πολέμου από το Κογκρέσο, έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια της προεδρικής εξουσίας και έχουν επικριθεί έντονα από τις κυβερνήσεις της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, από όπου φαίνεται να προέρχονται πολλά από τα σκάφη, καθώς και από τις οικογένειες των νεκρών, μερικές από τις οποίες αρνήθηκαν ότι οι συγγενείς τους εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Με πληροφορίες του CNN