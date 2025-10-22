Πρόκειται για την 8η επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ σε πλοίο, που έχει γίνει γνωστή από τις 2 Σεπτεμβρίου, κατά ύποπτων ως διακινητές ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα ακόμα πλήγμα κατά ενός σκάφους που ήταν ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών αργά την Τρίτη στον Ειρηνικό Ωκεανό ανοιχτά Κολομβίας, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη.

Η επίθεση είναι η πρώτη γνωστή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία κατά του εμπορίου ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει τουλάχιστον επτά φορές στην Καραϊβική ενώ αυξάνουν δραματικά την ένταση με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό ανοιχτά των ακτών της Κολομβίας και όχι στην Καραϊβική Θάλασσα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο ή τρία άτομα στο σκάφος, δήλωσε ο αξιωματούχος στους NY Times.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται για την όγδοη γνωστή, τουλάχιστον, επίθεση που πραγματοποίησαν οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ από τις 2 Σεπτεμβρίου, όταν ο στρατός, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους σε σκάφη που πιστεύεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Η τακτική όπως σχολιάζουν οι NYT θυμίζει μαχητές σε πόλεμο και όχι υπόπτους για εγκλήματα.

Η κυβέρνηση έχει προηγουμένως αναγνωρίσει επτά επιθέσεις, στις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 32 άτομα. Δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την τελευταία επίθεση, την οποία έκανε γνωστή το CBS News.

Πώς ξεκίνησε η «εκστρατεία» Τραμπ

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να επιτίθεται σε ύποπτους διακινητές ναρκωτικών ξεκίνησε με επίκεντρο τη Βενεζουέλα. Οι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να εντείνουν την προσπάθεια απομάκρυνσης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ το 2020 και τον οποίο η ομάδα Τραμπ αποκαλεί ηγέτη καρτέλ.

Αλλά στο μεταξύ, οι επιθέσεις σε σκάφη επεκτείνονται όλο και περισσότερο στα ανοιχτά της Κολομβίας, η οποία αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πηγή ναρκωτικών που μεταφέρονται λαθραία στις ΗΠΑ από ότι η Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο έχει δηλώσει ότι αρκετοί Κολομβιανοί έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για δολοφονία. Η απάντηση Τραμπ ήταν η διακοπή ξένης βοήθειας προς τη χώρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι καθεμία από τις επτά προηγούμενες επιθέσεις έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα και ότι οι επιβάτες των σκαφών ήταν μέλη καρτέλ ναρκωτικών που το Υπουργείο Εξωτερικών είχε χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις. Πολλοί από αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους η ίδια η κυβέρνηση έκανε τους μήνες που προηγήθηκαν της προεκλογικής εκστρατείας, αμφισβητούνται επειδή τα καρτέλ ναρκωτικών υποκινούνται από την επιδίωξη παράνομων κερδών, ενώ οι τρομοκράτες, εξ ορισμού, υποκινούνται από θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς στόχους.

Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία οι επιθέσεις

Η κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι οι πληροφορίες που έχει υποστηρίζουν τις κατηγορίες της για την ταυτότητα των επιβατών και το τι κάνουν, κάτι για το οποίο ωστόσο δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών νομικών ειδικών σε νόμους που διέπουν τη χρήση ένοπλης βίας έχουν δηλώσει ότι η εκστρατεία είναι παράνομη επειδή ο στρατός δεν επιτρέπεται να στοχεύει σκόπιμα πολίτες, που δεν συμμετέχουν άμεσα σε εχθροπραξίες. Έστω και αν πρόκειται υπόπτους για ποινικά αδικήματα.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις είναι νόμιμες και κάνει λόγο για ζήτημα αυτοάμυνας, επειδή ο Τραμπ έχει «αποφασίσει» ότι η χώρα βρίσκεται σε επίσημη ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ ναρκωτικών, τα οποία η δική του ομάδα έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτες.

Η ομάδα Τραμπ, όπως αναφέρουν οι NY Times δεν έχουν δώσει δημόσια μια νομική θεωρία που να εξηγεί πώς να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της διακίνησης ενός παράνομου προϊόντος και των οργανωμένων ένοπλων επιθέσεων. Έχει επισημάνει το γεγονός, ωστόσο ότι περίπου 100.000 Αμερικανοί πεθαίνουν από υπερβολική δόση ναρκωτικών κάθε χρόνο. Ωστόσο, η αύξηση αυτή οφείλεται στην φαιντανύλη, η οποία προέρχεται από το Μεξικό.

Αντίθετα, η Νότια Αμερική είναι πηγή κοκαΐνης. Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κίνησης της κοκαΐνης παράγεται από τρεις χώρες της Νότιας Αμερικής: βασική είναι Κολομβία, η οποία έχει ακτές τόσο στην Καραϊβική Θάλασσα όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πλειονότητα της κοκαΐνης που εισάγεται λαθραία στις ΗΠΑ διακινείται μέσω του Ειρηνικού, όχι της Καραϊβικής, όμως σύμφωνα με στοιχεία των ΗΠΑ. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρώσει κυρίως τη ρητορική της στη Βενεζουέλα, η οποία έχει ακτή μόνο στην Καραϊβική. Ο Τραμπ μιλώντας για τις πρώτες επιθέσεις είπε ότι σκοτώθηκαν Βενεζουελάνοι και μέλη μιας συμμορίας της χώρας.

Για δολοφονία κάνει λόγο η Kολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε πως σε δύο επιθέσεις, μία στις 15 Σεπτεμβρίου και μία στις 3 Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν Κολομβιανοί και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για δολοφονία. Συγγενείς ενός 26χρονου από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο δήλωσαν ότι ο νεαρός και ένας γείτονάς του του σκοτώθηκαν σε επίθεση στις 14 Οκτωβρίου.

Επίσης, πολίτες της Κολομβίας και του Ισημερινού, επέζησαν από μια επίθεση στις 16 Οκτωβρίου σε ένα ημι-υποβρύχιο σκάφος, στην οποία, όπως είπε αργότερα ο Τραμπ, σκοτώθηκαν δύο άτομα. Το Ναυτικό διέσωσε δύο επιζώντες και η κυβέρνηση τους επαναπάτρισε, με τον Τραμπ να λέει ότι και οι δύο θα συλληφθούν και θα διωχθούν.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς στον Ισημερινό αρνήθηκαν να απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον του άνδρα και αντ' αυτού τον άφησε ελεύθερο με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε κατηγορία ότι είχε διαπράξει έγκλημα εντός του εδάφους του Ισημερινού. Αντίθετα, ο άλλος επιζών νοσηλεύεται στην Κολομβία με εγκεφαλικό τραύμα και αναπνέει με αναπνευστήρα, δήλωσε ο Αρμάντο Μπενεντέτ , υπουργός Εσωτερικών της Κολομβίας, σε μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο το βράδυ. Όταν ανακτήσει τις αισθήσεις του, είπε ο Μπενεντέτι ότι θα «διωχθεί για διακίνηση ναρκωτικών».

Στο έβδομο χτύπημα, στις 17 Οκτωβρίου, ο στρατός σκότωσε τρεις άνδρες που η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε για λαθρεμπόριο ναρκωτικών για μια μαρξιστική αντάρτικη ομάδα στην Κολομβία γνωστή ως E.L.N., την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τρομοκρατική το 1997.

Με πληροφορίες των NYT/Reuters