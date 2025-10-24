Η έκθεση της ομάδας Rete l'Abuso περιείχε υποθέσεις που αφορούν 4.625 θύματα ή επιζώντες, όπως τα αποκαλεί η ένωση, ενώ τα 4.395 από αυτά τα άτομα φέρεται να κακοποιήθηκαν από ιερείς.

Σχεδόν 4.400 άτομα έχουν κακοποιηθεί από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία σύμφωνα με μια ομάδα θυμάτων. Η ομάδα ανέφερε την Παρασκευή πως ο αριθμός αυτός αφορά μόνο περιπτώσεις για τις οποίες έχουν γίνει καταγγελίες από το 2020.

Η ανεπίσημη καταμέτρηση της Rete l'Abuso, της μεγαλύτερης ομάδας θυμάτων κακοποίησης σε εκκλησίες στην Ιταλία, βασίζεται σε μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και υποθέσεις, στις οποίες έχουν γίνει αναφορές στα ΜΜΕ, δήλωσε ο ιδρυτής της ένωσης Francesco Zanardi. Η Rete l'Abuso ωστόσο δεν αναφέρει πόσο παλιά συνέβησαν οι φερόμενες περιπτώσεις κακοποίησης. Ωστόσο η Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων (CEI), η οποία επικρίθηκε από την επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού την περασμένη εβδομάδα, δεν σχολίασε τα ευρήματα της έρευνας.

Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία συγκλονίζεται εδώ και δεκαετίες από σεξουαλικά σκάνδαλα που αφορούν σε παιδεραστές ιερείς και στην συγκάλυψη των εγκλημάτων τους, αλλά οι τοπικοί εκκλησιαστικοί ηγέτες στην Ιταλία ήταν πιο κρυψίνους στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Ο νέος πάπας, ο οποίος συναντήθηκε με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, είπε στους νεότερους επισκόπους της Εκκλησίας να μην κρύβουν τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο προκάτοχός του, ο εκλιπών πάπας Φραγκίσκος, είχε θέσει την αντιμετώπιση του ζητήματος ως προτεραιότητα της 12ετούς παπικής του θητείας, αλλά με ανάμεικτα αποτελέσματα.

Σε μια ασυνήθιστα επικριτική έκθεση για το θέμα που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η επιτροπή προστασίας των παιδιών του Βατικανού δήλωσε ότι μόνο 81 από τις 226 επισκοπές της Ιταλίας απάντησαν σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πρακτικές προστασίας που είχε συντάξει.

Η Rete l'Abuso δήλωσε ότι είχε καταγράψει 1.250 ύποπτες περιπτώσεις κακοποίησης, μερικές με πολλαπλά θύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται 1.106 που φέρεται να διαπράχθηκαν από ιερείς, ενώ οι υπόλοιπες αποδίδονται σε μοναχές, καθηγητές θρησκευτικών, εθελοντές, εκπαιδευτικούς και μέλη προσκόπων. Η έκθεσή της περιείχε υποθέσεις που αφορούσαν 4.625 θύματα - ή επιζώντες, όπως τα αποκαλεί η ένωση - συμπεριλαμβανομένων 4.395 κακοποιημένων από ιερείς.

Σύμφωνα με την έκθεση οι 4.451 από τους επιζώντες ήταν κάτω των 18 ετών και ένας σχεδόν εξίσου μεγάλος αριθμός, 4.108 ήταν άνδρες, δήλωσε η Rete l'Abuso, προσθέτοντας ότι πέντε μοναχές, 156 ευάλωτοι ενήλικες και 11 άτομα με αναπηρίες ήταν επίσης μεταξύ των θυμάτων.

Όπως αναφέρει η ένωση από τους 1.106 ύποπτους ιερείς, μόνο 76 υποβλήθηκαν σε εκκλησιαστικές δίκες, 17 τέθηκαν προσωρινά σε αναστολή, επτά μετακινήθηκαν σε άλλες ενορίες και 18 καθαιρέθηκαν ή παραιτήθηκαν από το ιερατικό αξίωμα. Πέντε αυτοκτόνησαν, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες του Reuters