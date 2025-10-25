Προηγούμενες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 20.000 ευρώ λιγότερα.

Η απώλεια εισοδήματος για τις γυναίκες μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού είναι σημαντικά μεγαλύτερη στη Γερμανία σε σχέση με ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας ZEW.

Τον τέταρτο χρόνο μετά τη γέννηση του παιδιού τους οι μητέρες κερδίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 30.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας που δεν έχουν παιδιά, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από κοινού με το πανεπιστήμιο Tilburg της Ολλανδίας.

Οι απώλειες εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ηλικία της μητέρας όταν αποκτά το πρώτο της παιδί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε σε δείγμα 186.000 μητέρων.

Αν οι γυναίκες γίνονται για πρώτη φορά μητέρες σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών, εκτός από την απώλεια εισοδήματος, χάνουν και σημαντικά βήματα στην καριέρα τους κατά την ιδιαίτερα κρίσιμη πρώιμη φάση της εργασιακής τους ζωής, όπως εξηγεί ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, ο Λούκας Ρίντελ.

Οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά αργότερα στη ζωή τους έχουν ήδη περάσει από αυτό το στάδιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει μεγάλη μισθολογική άνοδο, και έχουν καθιερωθεί στην αγορά εργασίας, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Ως εκ τούτου, έχουν μεγαλύτερη πτώση στα επίπεδα του εισοδήματός τους, για παράδειγμα, εξαιτίας του μειωμένου ωραρίου εργασίας.

«Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, είναι ευκολότερο για εκείνες να ξεκινήσουν και πάλι την καριέρα τους μετά τη γέννηση του παιδιού τους», σημειώνει ο Ρίντελ.