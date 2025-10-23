Ένα Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού της Ρωσίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη της Ρωσίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ανακοίνωσε το Βίλνιους.

Επρόκειτο για ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, τα οποία μπήκαν στον εναέριο χώρο για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας.

Κατά πάσα πιθανότητα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού καυσίμων όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης, μπαίνοντας στη Λιθουανία από το Καλίνινγκραντ, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

Ισπανικά μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, από την αποστολή του ΝΑΤΟ για τη Βαλτική, απογειώθηκαν ως «απάντηση» και περιπολούν στην περιοχή, ανέφεραν ακόμα οι λιθουανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το Reuters.