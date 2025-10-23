Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως η έκρηξη δεν οφείλεται σε επίθεση drone.

Μια έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία, στα Ουράλια, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής.

Ο Αλεξέι Τέξλερ ανέφερε ότι τουλάχιστον 19 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Κοπέισκ της περιφέρειας Τσελιαμπίνσκ, στα σύνορα με το Καζακστάν.

Ο περιφερειάρχης δεν διευκρίνισε ποιο εργοστάσιο επλήγη, ωστόσο επαληθευμένο βίντεο δείχνει μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται κοντά στο εργοστάσιο Plastmass, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, παράγει πυρομαχικά και οπλισμό για τον ρωσικό στρατό.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά ο Τέξλερ τόνισε ότι το περιστατικό «δεν ήταν επίθεση με drone».

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης, έχει πλέον κατασβεστεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν το πρωί της Πέμπτης. Αγνοούνται ακόμη 12 εργαζόμενοι, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Η Παρασκευή κηρύχθηκε ημέρα πένθους στην περιφέρεια, ενώ οι αρχές άνοιξαν ποινική έρευνα για τα αίτια της έκρηξης.

