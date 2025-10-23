Ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την Σύνοδο Κορυφής των «27» της ΕΕ θα είναι αναμφισβήτητα το Ουκρανικό: Συντονισμένες κυρώσεις ΕΕ-ΗΠΑ λίγο μετά το φιάσκο με τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν κι επίσημα σήμερα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG).

Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει, ενώ λίγο αργότερα και ο Ντόλαντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών (Rosneft και Lukoil).

«Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων», εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ.

Το πακέτο «στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων», δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X. «Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο».

Τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Μπορεί ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον να υποστήριξε πως υπάρχει ευρεία στήριξη για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο ο Βέλγος ομόλογός του έχει διαφορετική άποψη,

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, επανέλαβε σήμερα τους όρους του για να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αντιταχθεί στο συγκεκριμένο μέτρο - το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των 27.

«Θέλω πλήρη αμοιβαιοποίηση του κινδύνου», δήλωσε ο Μπαρτ ντε Βέβερ κατά την άφιξη του για τη σύνοδο κορυφής, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα «οι συνέπειες δεν μπορεί να αφορούν αποκλειστικά το Βέλγιο».

«Αν τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν, (θα πρέπει) να συνεισφέρει κάθε κράτος μέλος» ώστε να μην αναλάβει μόνο του το Βέλγιο τον κίνδυνο αυτό, πρόσθεσε.

Ο ντε Βέβερ απαιτεί εξάλλου να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται και στις άλλες χώρες συμμάχους του Κιέβου.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα ποσά ρωσικού χρήματος σε άλλες χώρες, οι οποίες συνεχίζουν να σιωπούν για το ζήτημα αυτό», δήλωσε. «Αν ικανοποιηθούν αυτές οι τρεις απαιτήσεις, οι οποίες μου φαίνονται απολύτως εύλογες, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Διαφορετικά θα κάνω ό,τι μπορώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και νομικά, για να μπλοκάρω αυτή την απόφαση», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια χρηματοοικονομική διευθέτηση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το Κίεβο βασιζόμενη στα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να τα κατασχέσει.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν αυτό το «δάνειο αποζημίωσης» υπέρ του Κιέβου στη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες και οι αξιωματούχοι της Κομισιόν ελπίζουν ότι θα δώσουν το πράσινο φως για την εκπόνηση μιας πιο λεπτομερούς νομικής πρότασης.

Οι αντιδράσεις Ζελένσκι- Μόσχας

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που αποφασίσθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν ένα «πολύ σημαντικό» βήμα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το περιμέναμε και ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις με στόχο τον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε εξάλλου μέσω της πλατφόρμας Χ τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις κυρώσεις που ανακοίνωσε χθες κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα. «Είναι ένα ισχυρό και αναγκαίο μήνυμα ότι η επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη», είπε.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι οι κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία. Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.