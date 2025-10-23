Το χρέος των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1 τρισ. δολάρια μόλις σε δύο μήνες - Οι επιπτώσεις για τους Αμερικανούς.

Εν μέσω shutdown το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 38 τρισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη - μόνο τους τελευταίους δύο μήνες αυξήθηκε κατά ένα τρισ. δολάρια!

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση του χρέους, σε περίοδο εκτός της πανδημίας COVID19 - τον Αύγουστο το χρέος ήταν στα 37 τρισ. δολάρια.

Ο Κεντ Σμέτερς, πρώην στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών επί προεδρίας Τζορτζ Γουίλιαμ Μπους, δήλωσε ότι το συνεχώς αυξανόμενο χρέος οδηγεί σε υψηλότερο πληθωρισμό, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Οι επιπτώσεις

Το Government Accountability Office περιγράφει μερικές από τις επιπτώσεις της αύξησης του δημόσιου χρέους στους Αμερικανούς - συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων κόστους δανεισμού, των χαμηλότερων μισθών από επιχειρήσεις που έχουν λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για επενδύσεις και των πιο ακριβών αγαθών και υπηρεσιών.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα είναι σε καλή, αξιοπρεπή κατάσταση στο μέλλον - ότι θα μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι», ανέφερε ο Κεντ Σμέτερς. Αυτή η επιπλέον πληθωριστική επιβάρυνση και η διάβρωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, είπε, καθιστούν λιγότερο πιθανό για τις μελλοντικές γενιές να επιτύχουν τους στόχους τους για την απόκτηση κατοικίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της συμβάλλουν στην επιβράδυνση των δημόσιων δαπανών και θα μειώσουν το τεράστιο έλλειμμα της χώρας.

Η κυβέρνηση... πανηγυρίζει

Μια νέα ανάλυση από αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, το σωρευτικό έλλειμμα ανήλθε συνολικά σε 468 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι αυτή είναι η χαμηλότερη αύξηση από το 2019.

«Κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών της θητείας του, ο Πρόεδρος Τραμπ μείωσε το έλλειμμα κατά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τα έσοδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, χαμηλότερο πληθωρισμό, έσοδα από δασμούς, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και περικοπές σε σπατάλες και καταχρήσεις.

Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή εκτιμά ότι το περασμένο έτος το συνολικό χρέος αυξανόταν κατά 69.713,82 δολάρια ανά δευτερόλεπτο.

Ο Μάικλ Πέτερσον, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Peter G. Peterson, δήλωσε ότι «η επίτευξη χρέους 38 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του shutdown είναι το τελευταίο ανησυχητικό σημάδι ότι οι νομοθέτες δεν εκπληρώνουν τα βασικά δημοσιονομικά τους καθήκοντα».

«Μαζί με την αύξηση του χρέους, αυξάνονται και τα έξοδα σε τόκους, τα οποία αποτελούν πλέον το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του προϋπολογισμού», πρόσθεσε. «Την τελευταία δεκαετία ξοδέψαμε 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τόκους, αλλά τα επόμενα δέκα χρόνια θα ξοδέψουμε 14 τρισ. Οι δαπάνες για τόκους εκτοπίζουν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για το μέλλον μας, βλάπτοντας την οικονομία για κάθε Αμερικανό», υπογράμμισε.

Το χρέος των ΗΠΑ έφθασε τα 34 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2024, τα 35 τρισ. τον Ιούλιο του 2024 και τα 36 τρισ. τον Νοέμβριο του 2024.

Με πληροφορίες από AP