Το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα κράτη- μέλη της ΕΕ ενέκριναν το 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που περιλαμβάνει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε πως το κράτος- μέλος που απέμενε είναι τώρα σε θέση να άρει την επιφύλαξή του για το 19ο πακέτο κυρώσεων», ανακοίνωσε η δανέζικη προεδρία της ΕΕ.

Η Σλοβακία ήταν η χώρα που αντιστεκόταν μετά τη συμφωνία των υπόλοιπων μελών της ΕΕ επί του τελικού κειμένου, την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ήθελε διαβεβαιώσεις από την Κομισιόν σχετικά με τις υψηλές τιμές ενέργειας και την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες των αυτοκινητοβιομηχανιών και της βαριάς βιομηχανίας.

Σλοβάκος διπλωμάτης δήλωσε ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της χώρας, με νέες ρήτρες που προστέθηκαν στο τελικό κείμενο για τη Σύνοδο των ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη.

Η απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG θα τεθεί σε ισχύ σε δύο φάσεις: οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και οι μακροπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2027. Επίσης, το 19ο πακέτο κυρώσεων προβλέπει νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Ρώσους διπλωμάτες και προσθέτει άλλα 117 πλοία στον σκιώδη στόλο της Μόσχας, κατά κύριο λόγο δεξαμενόπλοια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 558.

Πηγή: Reuters