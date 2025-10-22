Ο Τραμπ τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο.

Ένας άνδρας συνελήφθη καθώς έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πύλη ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη και δεν υπήρχε πλέον απειλή ενώ τη στιγμή του συμβάντος ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:37 μ.μ. (τοπική ώρα_ το βράδυ της Τρίτης σε μια πύλη ασφαλείας κοντά στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου , ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ σε δήλωσή της.

Το άτομο οδήγησε το όχημα σε ένα φράγμα στη συμβολή των οδών 17ης και E λεωφόρου περίπου στις 10:30 μ.μ., ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Το αυτοκίνητο ήταν ένα Acura TSX του 2010 με πινακίδες κυκλοφορίας του Μέριλαντ. Η Μυστική Υπηρεσία δεν δημοσίευσε καμία λεπτομέρεια για τον οδηγό ενώ άγνωστο παραμένει αν η σύγκρουση ήταν σκόπιμη ή γιατί ο οδηγός πλησίασε τον Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος δεν τέθηκε σε καραντίνα, αλλά ο δρόμος που οδηγεί στην πύλη θα παραμείνει κλειστός μέχρι η αστυνομία να ρυμουλκήσει το όχημα, πρόσθεσε η Μυστική Υπηρεσία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στις πύλες του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου ενός τον Μάιο του 2024 και ενός άλλου τον Ιανουάριο του 2024. Τον Μάιο του 2023, ένας οδηγός έριξε ένα νοικιασμένο φορτηγό U-Haul σε μια πύλη και αργότερα είπε στις αρχές ότι σχεδίαζε να σκοτώσει τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τα περιστατικά έχουν συμβεί παρά τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης στους δρόμους γύρω από τον Λευκό Οίκο για οχήματα και πεζούς από τη δεκαετία του 1990. Το τμήμα της Λεωφόρου Πενσυλβάνια μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών, τον Λευκό Οίκο και το Εκτελεστικό Γραφείο Αϊζενχάουερ έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα από το 1995, μετά την βομβιστική επίθεση σε ομοσπονδιακό κτίριο στην Οκλαχόμα.

Το 1994, ένας ένοπλος κατάφερε να τρυπήσει ένα παράθυρο του Λευκού Οίκου με σφαίρες ενώ ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον βρισκόταν στους χώρους του κτιρίου ενώ το 2015, ένας άνδρας σκαρφάλωσε πάνω από έναν φράχτη καθώς ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η οικογένειά του γιόρταζαν την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Με πληροφορίες των NYTimes