Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό Ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι 30 νέες σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στη Γάζα από το Ισραήλ με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, ανεβάζοντας σε 195 τον αριθμό των νεκρών που έχουν επιστραφεί από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ταυτοποίησε τα λείψανα δύο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς. Από τις 10 Οκτωβρίου, έχουν επιστραφεί τα λείψανα 15 Ισραηλινών ομήρων, από τις 28 σορούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ