Χωρίς έλεος και σε καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας οι επιθέσεις των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε Παλαιστίνιους ελαιοκαλλιεργητές και ακτιβιστές, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η επίθεση με ρόπαλα σημειώθηκε την Κυριακή στην πόλη Τούρμους Αϊγια και καταγράφηκε σε βίντεο που εξασφάλισε το Associated Press.

«Η βία των εποίκων έχει εκτοξευτεί σε κλίμακα και συχνότητα», δήλωσε ο Ajith Sunghay, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. «Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της συγκομιδής ελιάς του 2025, έχουμε ήδη δει σοβαρές επιθέσεις από οπλισμένους εποίκους εναντίον Παλαιστίνιων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ξένων ακτιβιστών αλληλεγγύης».

Στο βίντεο, που κάνει πλέον τον γύρο του κόσμου, ένας καλυμμένος άνδρας φαίνεται να τρέχει μέσα σε ελαιώνα και να χτυπά τουλάχιστον δύο άτομα με ρόπαλο, συπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας που βρισκόταν ακίνητη στο έδαφος. Ο άνδρας φαίνεται να φοράει τζίτζιτ, παραδοσιακό θρησκευτικό ένδυμα των Εβραίων.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων με έδρα τη Ραμάλα.

Σε ξεχωριστό βίντεο, πάνω από δώδεκα καλυμμένοι άνδρες φαίνονται να τρέχουν σε δρόμο του χωριού δίπλα σε ελαιώνα, καταδιώκοντας ένα αυτοκίνητο. Ένας έποικος χτυπά το αυτοκίνητο με ρόπαλο και ανοίγει την πόρτα. Ένας επιβάτης καταφέρνει να διαφύγει τρέχοντας ενώ η ομάδα των ανδρών τον καταδιώκει.

Ένα τρίτο βίντεο δείχνει φλόγες και καπνό να υψώνονται από αρκετά αυτοκίνητα που πυρπολήθηκαν.

Το ισραηλινό Κανάλι 12 ανέφερε ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της Δυτικής Όχθης δήλωσε σε μια εσωτερική ομάδα WhatsApp της αστυνομίας ότι οι εικόνες του εποίκου που χτυπά τη γυναίκα «τον κράτησαν ξύπνιο τη νύχτα», ενώ διέταξε τους αστυνομικούς να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα πάντα με το AP, ο οικισμός Τούρμους Αϊγια, όπου ο πληθυσμός είναι κατά κύριο λόγο Παλαιστίνιοι Αμερικανοί, αποτελεί εδώ και καιρό στόχο επιθέσεων εποίκων. Oι κάτοικοι λένε ότι η βία χειροτέρευσε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Από τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον 14χρονο Παλαιστινο-Αμερικανό Αμερ Ράμπι στην πόλη τον Απρίλιο, οι διαμαρτυρίες ενάντια στη βία των εποίκων έχουν προκαλέσει τακτικές συγκρούσεις.

Η βία των εποίκων αυξάνεται, παράλληλα, σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 757 επιθέσεις που προκάλεσαν τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες - αύξηση 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η πρώτη εβδομάδα της συγκομιδής των ελιών σημαδεύεται από πάνω από 150 επιθέσεις εποίκων, ενώ περισσότερα από 700 ελαιόδεντρα έχουν ξεριζωθεί, καταστραφεί ή δηλητηριαστεί, σύμφωνα με τον Μουαγιάτ Σααμπάν, επικεφαλής γραφείου της Παλαιστινιακής Αρχής που παρακολουθεί τη βία.