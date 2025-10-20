Τον συνέλαβαν μέσα στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, είχε ημιαυτόματο τουφέκι στο αυτοκίνητό του.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 49χρονο άνδρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα, έπειτα από τηλεφώνημα της οικογένειάς του που ενημέρωσε τις αρχές ότι σκόπευε να «γαζώσει» το μέρος.

Ο Μπίλι Τζόι Καγκλ, από το Κάρτσβιλ της Τζόρτζια, περιέγραψε σε livestream στα social media το σχέδιό του να «γαζώσει» το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντάριν Σίρμπαουμ. Όταν συνελήφθη ήταν άοπλος, αλλά στο αυτοκίνητό του- έξω από το αεροδρόμιο- εντοπίστηκε ένα ημιαυτόματο τουφέκι και σφαίρες.

«Η οικογένεια του Καγκλ ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα του Κάρτσβιλ πως έκανε live στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έλεγε πως κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ- Τζάκσον της Ατλάντα προκειμένου, όπως είπαν, να το “γαζώσει”. Η οικογένεια ανέφερε ότι κατέχει ένα αυτόματο τουφέκι», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας και σημείωσε ότι ο 49χρονος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για κακούργημα.

«Είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε για μια επιτυχία και όχι μια τραγωδία επειδή μια οικογένεια είδε κάτι και είπε κάτι», τόνισε ο Σίρμπαουμ. Ο Καγκλ κατηγορείται για τρομοκρατικές απειλές, απόπειρα επίθεσης και κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη κακουργήματος, μεταξύ άλλων.

Πηγή: Washington Post/ AP