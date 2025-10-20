Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών, έριξε γερανούς.

Έναν νεκρό και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, σε κρίσιμη κατάσταση, άφησε πίσω του ανεμοστρόβιλος που έπληξε το Βαλ ντ’Ουάζ, περιοχή βόρεια του Παρισιού.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, έκανε λόγο για έναν νεκρό και «αρκετούς» τραυματίες οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σε ανάρτηση στο Χ.

Από τη νομαρχία ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά λόγω του ανεμοστρόβιλου, δίχως να διευκρινίσουν τις συνθήκες. Ακόμα, σημείωσαν ότι στέγες «ξηλώθηκαν» και γερανοί έπεσαν, εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες, 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας, που χρειάστηκαν να παρέμβουν σε αρκετές περιοχές.

Οι τοπικές αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προκειμένου να επιτρέψουν τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.