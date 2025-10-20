Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Πούτιν και Ζελένσκι «μισούν πραγματικά ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά αποδείχθηκε άσχημη υπόθεση καθώς έχουμε δύο ηγέτες που μισούν πραγματικά ο ένας τον άλλον», είπε ο Τραμπ, κατά την συνάντηση που είχε με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε, στον Λευκό Οίκο.

«Μισούν ο ένας τον άλλον πέρα ​​από όλα τα άλλα, και αυτό το κάνει λίγο δύσκολο» επανέλαβε ο Τραμπ ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον αν πιστεύει ότι η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, ήταν αρνητικός. «Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά θα μπορούσαν ακόμα να τον κερδίσουν, ποτέ δεν είπα ότι θα τον κερδίσουν», απάντησε και πρόσθεσε πως «είπα ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ο πόλεμος είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα».





Τραμπ για Ισραήλ - Χαμάς

Αισιόδοξος αλλά και με την απειλή προς τη Χαμάς ότι αν δεν τηρήσετε τη συμφωνία θα σας εξαλείψουμε εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτώμενος σχετικά με το άλλο πολεμικό μέτωπο, αυτό στη Λωρίδα της Γάζας. «Είμαστε 59 χώρες που συμφωνήσαμε. Η Χαμάς θα είναι σωστή, αν δεν είναι θα τους εξαλείψουμε. Θα εξαλειφθούν και το ξέρουν αυτό. Είναι μόνο επαναστάτες ανάμεσά τους, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αξιωματούχοι πια, τόνισε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ακόμα πως «Σκοτώνουν κόσμο, και αν συνεχίσουν να το κάνουν θα μπούμε και θα τους εξαλείψουμε πολύ γρήγορα και πολύ βίαια, φοβάμαι, 59 χώρες ομώνυμα αποφασίσαμε» επανέλαβε και τόνισε ότι «πριν από 4 μήνες υπήρχαν χώρες που δεν συμπαθούσαν η μία την άλλη, και τώρα συμφώνησαν όλες.

Θα δώσουμε μία ευκαιρία. Η Χαμάς είναι βίαιη ομάδα, αν δεν συμμορφωθούν θα εξαφανιστούν» είπε.

