«Πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη βίας και παραφροσύνης», σχολίασε η Τζόρτζια Μελόνι.

Οδηγός λεωφορείου που μετέφερε οπαδούς της ιταλικής ομάδας μπάσκετ Πιστόια πέθανε σε φονική ενέδρα που έστησαν υποστηρικτές αντίπαλης ομάδας.

Σύμφωνα με το Ansa, ο οδηγός φέρεται να χτυπήθηκε από τούβλο κατά τη διάρκεια επίθεσης από οπαδούς της Ριέτι, της οποίας είχε επικρατήσει η Πιστόια στον μεταξύ τους αγώνα νωρίτερα χθες Κυριακή.

«Πώς είναι δυνατόν να πεθάνεις έτσι, ενώ γυρίζεις σπίτι, έπειτα από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση αυτή μας αφήνει άναυδους. Πρόκειται για κακοποιούς που έγιναν δολοφόνοι και δεν θα μπορέσουν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μια απαράδεκτη πράξη βίας και παραφροσύνης». «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς του θύματος, είμαι στο πλευρό όσων έζησαν την τραγωδία αυτή. Εύχομαι οι υπεύθυνοι της εγκληματικής και άνανδρης δειλίας να συλληφθούν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε η Μελόνι.

Το λεωφορείο δέχτηκε επίθεση από οπαδούς της Ριέτι στον αυτοκινητόδρομο Α2 μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Πιστόια.

Η αστυνομία έχει ανακρίνει αρκετούς οπαδούς της Ριέτι στο πλαίσιο της έρευνας.