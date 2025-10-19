Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υπόσχεται πως οι Αρχές θα βρουν τα οκτώ κοσμήματα που εκλάπησαν και τονίζει πως οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί προσβολή ενός πολιτιστικού κληροδοτήματος που αγαπάμε, διότι αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Κάθε δυνατή προσπάθεια γίνεται, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας του Παρισιού», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος.

«Το πρόγραμμα “Louvre Nouvelle Renaissance”, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/1979972585094807626}