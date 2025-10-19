Οι ληστές μπήκαν στο κτήριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονταν εργασίες.

Συνεχίζονται οι έρευνες της Γαλλικής αστυνομίας, για τον εντοπισμό των δραστών της ληστείας του Λούβρου, αλλά και των κοσμημάτων που κλάπηκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Parisien, οι δράστες ήταν συνολικά τέσσερις: Δύο ήταν ντυμένοι ως εργάτες που φορούσαν κίτρινα γιλέκα και ανέβηκαν στην αίθουσα «Apollo» ενώ οι άλλοι δύο επέβαιναν σε ένα σκούτερ, προφανώς σε ρόλο κάλυψης.

Με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος, κατάφεραν να φτάσουν απευθείας στον πρώτο όροφο, στη φημισμένη Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονται πολύτιμα κοσμήματα και αυτοκρατορικά κειμήλια.

Το στέμμα που εκλάπη και βρέθηκε

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα στη διάρκεια της κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο, βρέθηκε αργότερα κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

Κατασκευασμένο από τον χρυσοχόο Αλεξάντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ, όπως γράφει η Le Parisien, με σκοπό να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού το 1855.

«Οκτώ χρυσά, περίτεχνα σκαλισμένα τόξα σε σχήμα αετού αποτελούν τη βάση της κορώνας, ενώ τα υπόλοιπα διαμορφώνουν μοτίβα σαν φοινικόφυλλα από διαμάντια, με ένα μεγαλύτερο διαμάντι στο κέντρο κάθε μοτίβου. Δίπλα σε κάθε φοινικόφυλλο έχουν τοποθετηθεί δύο σμαράγδια. Τα τόξα συναντώνται στην κορυφή, κάτω από μια υδρόγειο από διαμάντια, η οποία περιβάλλεται από έναν κύκλο και έναν ημικύκλιο από 32 σμαράγδια και ολοκληρώνεται με έναν σταυρό από έξι μπριγιάν», αναφέρει το μουσείο.

Σύμφωνα με ξεναγό που βρισκόταν στο Λούβρο το πρωί της Κυριακής, το στέμμα «βρισκόταν στη βιτρίνα πιο κοντά στο παράθυρο» στην Γκαλερί του Απόλλωνα.

Οι θησαυροί της Πινακοθήκης του Απόλλωνα

Η Πινακοθήκη του Απόλλωνα στεγάζει τη Συλλογή των Κοσμημάτων του Στέμματος της Γαλλίας (Les Joyaux de la Couronne de France) — ένα από τα πιο ανεκτίμητα σύνολα πολύτιμων λίθων στον κόσμο.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται:

Ο Ρεζέν (Le Régent) — διαμάντι 140,64 καρατίων, θεωρούμενο ως ένα από τα πιο τέλεια του κόσμου.

Ο Σανσί (Le Sancy) — διαμάντι 55 καρατίων με θρυλική ιστορία που συνδέεται με βασιλείς και πολέμους.

Κοσμήματα και διαδήματα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, καθώς και του ίδιου του Ναπολέοντα Α΄.

Η Πινακοθήκη του Απόλλωνα ανακαινίστηκε εκτενώς μεταξύ 2017 και 2020 και επαναλειτούργησε στις 15 Ιανουαρίου 2020, με το Λούβρο να την περιγράφει ως «έναν ναό αφιερωμένο στο φως και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια».

