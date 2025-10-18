Η συμφωνία εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύθραυστη και οι εντάσεις αυξάνονται λόγω των ισχυρισμών ότι η Χαμάς καθυστερεί την επιστροφή των σορών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ για την εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως δήλωσαν τέσσερις Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Axios, η εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας ήταν ως επί το πλείστον επιτυχής με την απελευθέρωση 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, την αρχική ισραηλινή αποχώρηση από μεγάλα τμήματα της Γάζας και μια εκεχειρία στο βάθος.

Η κατάσταση πάντως στο πεδίο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ασταθής, με τη Χαμάς να προχωράει σε αντίποινα, καθώς προσπαθεί να αποκαταστήσει τον έλεγχό της σε τμήματα της Γάζας.

Και ενώ έχουν ξεκινήσει οι αρχικές εργασίες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τα βασικά ζητήματα του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας.

Το πρωί της Παρασκευής, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Κυριακή για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, ο Λευκός Οίκος δήλωσε στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι τελικά ο Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίσκεψη του Βανς αποτελεί μήνυμα από την κυβέρνηση Τραμπ ότι θέλει να δει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας το συντομότερο δυνατό.

Ο Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, αναμένεται, επίσης, να ταξιδέψουν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Θα συμμετάσχουν στην επίσκεψη του Βανς και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ μίλησε την Πέμπτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και συζήτησαν την κατάσταση στη Γάζα.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους κορυφαίους συμβούλους ασφαλείας του, σχετικά με την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει περισσότερες σορούς ομήρων.

Η ομάδα επέστρεψε μόνο εννέα από τις 28 σορούς νεκρών ομήρων στο Ισραήλ και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να διεξάγει έρευνες για να εντοπίσει επιπλέον σορούς.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ πως η Χαμάς ψεύδεται και ζήτησε από τις ΗΠΑ και τους άλλους μεσολαβητές να πιέσουν την ομάδα να επιστρέψει περισσότερες σορούς.

Ο αξιωματούχος δήλωσε, επίσης, ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η Χαμάς «κρατά επτά έως δέκα σορούς που μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Επιλέγουν να μην το κάνουν και δημιουργούν κρίση».

Ο Τραμπ τόνισε στον Νετανιάχου ότι γνωρίζει το πρόβλημα και εργάζεται πάνω σε αυτό, δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ενώ οι σύμβουλοι του Τραμπ είπαν στον Νετανιάχου και στις οικογένειες των νεκρών ομήρων ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να επιστρέψουν όλες τις σορούς, ο Λευκός Οίκος τόνισε στο Ισραήλ ότι αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να καθυστερήσει την εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλιστεί η Χαμάς»

Σε συνέντευξή του στο Channel 14, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Όταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς - ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό - τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», είπε.

Σημειώνεται πως η Χαμάς, εδώ και αρκετές ημέρες, αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, γεγονός που εντείνει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Οι κινήσεις της Χαμάς

Την Παρασκευή το βράδυ, η Χαμάς επέστρεψε τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου, τη δέκατη σορό που ανακτήθηκε. Οι σοροί 18 Ισραηλινών ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, την ώρα που λέγεται ότι απόψε θα παραδώσουν ακόμα δύο σορούς.

Σε δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές της συμφωνίας «να ολοκληρώσουν τον ρόλο τους παρακολουθώντας την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων της συμφωνίας», ειδικά όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Χαμάς ζήτησε, επίσης, τη σύσταση μιας «επιτροπής υποστήριξης της κοινότητας» αποτελούμενης από ανεξάρτητες προσωπικότητες που θα ενεργεί ως κυβέρνηση στη Γάζα και την ολοκλήρωση της αποχώρησής του από τον θύλακα από τον ισραηλινό στρατό.

Η δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης

Εκτός από την προσπάθεια να πιέσει τη Χαμάς να επιστρέψει περισσότερες σορούς, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει να εργάζεται για τη δημιουργία της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, αναμένεται να αναπτυχθεί σε τμήματα της Γάζας και να επιτρέψει στον Ισραηλινό στρατό να αποσυρθεί περαιτέρω.

Οι ΗΠΑ θέλουν, ακόμη, να ξεκινήσουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης σε τμήματα της Γάζας που βρίσκονται εκτός ελέγχου της Χαμάς, ιδίως στην πόλη Ράφα, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι μπορεί να γίνει παράδειγμα για μια Γάζα μετά τη Χαμάς.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις

Στο μεταξύ, το βράδυ της Παρασκευής, τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους επτά παιδιά και τρεις γυναίκες– σκοτώθηκαν, όταν ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πολιτικό όχημα στην περιοχή Ζεϊτούν, στην Πόλη της Γάζας.

Η επίθεση, σύμφωνα με την τοπική πολιτική άμυνα, συνιστά τη σοβαρότερη παραβίαση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε πριν από οκτώ ημέρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε πως η επίθεση ήταν «αδικαιολόγητη και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί». «Το γεγονός αποδεικνύει ότι η κατοχή παραμένει διψασμένη για αίμα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση ως «μαζική σφαγή αμάχων» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα –συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– να πιέσει το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία.