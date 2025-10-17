«Πάγωμα» των κυρώσεων στο Ισραήλ και βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Γάζας είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ, σύμφωνα με το Politico.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να διασφαλίσει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα δεν υπονομεύει το μέλλον ενός παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με ένα προσχέδιο που επικαλείται το Politico.

Το τετρασέλιδο έγγραφο της υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, το οποίο επικαλείται το Politico, αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιέζουν ώστε να μεγιστοποιήσουν την επιρροή της ΕΕ στην εφαρμογή της συμφωνίας, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση Τραμπ. Την ώρα που ολοένα και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη αναγνωρίζουν κράτος της Παλαιστίνης, υπάρχει ανάγκη να «ενισχυθεί μια θετική αφήγηση για τη λύση των δύο κρατών, μεταξύ άλλων με την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ», αναφέρει το έγγραφο.

Ο διπλωματικός βραχίονας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), προτείνει να «ενεργοποιηθούν περαιτέρω οι διπλωματικοί δίαυλοι προς τις ΗΠΑ» για να εφαρμοστεί με τρόπο που να μην «υπονομεύει τη βιωσιμότητα» της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και της απελευθέρωσης των ομήρων, η ΕΥΕΔ αναζητά τώρα υποστήριξη για την άρση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εμποδίων ,που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί και την αύξηση της πίεσης στους Ισραηλινούς εποίκους που προσαρτούν παράνομα εδάφη στη Δυτική Όχθη. Προτείνει επίσης τη συνεργασία με την ισραηλινή κυβέρνηση, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία «για να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου».

Μέχρι το τέλος του έτους, το έγγραφο προτείνει τη διασφάλιση της ροής «βοήθειας σε κλίμακα προς και σε όλη τη Γάζα» και την αναδιάταξη της πολιτικής αποστολής βοήθειας για τη διέλευση των συνόρων στη Ράφα, η EUBAM, ως παρουσία τρίτου μέρους για την προστασία της διέλευσης των προσφύγων. Εάν τα κράτη μέλη δώσουν το πράσινο φως, η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να «διερευνήσει την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με τη μεταφορά αγαθών».

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν όπως αναφέρει το Politico, να πείσουν το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη.

Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην απομάκρυνση των ναρκών, στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Γάζας, στις επενδύσεις και στη διευκόλυνση του εμπορίου. Σκοπεύει επίσης να χρησιμοποιήσει το Erasmus, το πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών από το οποίο είχε προηγουμένως επιδιώξει να αποκλείσει το Ισραήλ, ως εργαλείο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι θα προτείνει κυρώσεις σε βάρος των Ισραηλινών υπουργών και θα επιδιώξει να περιορίσει την οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ, ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, τα σχέδια αναμένεται να σταματήσουν μετά την αμερικανική συμφωνία, με τα κράτη μέλη να εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με την ανάγκη για την κίνηση αυτή ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αρκετές χώρες, οι οποίες είχαν πιέσει για μια πιο σκληρή στάση, εξέφρασαν απογοήτευση για το πόσο χρόνο χρειάστηκε η ΕΕ για να προωθήσει τα σχέδια.

