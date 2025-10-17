Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αύξησε τις παραδόσεις ιατρικών προμηθειών σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στη Γάζα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι οι μολυσματικές ασθένειες στη Γάζα «ξεφεύγουν από τον έλεγχο», με μόνο 13 από τα 36 νοσοκομεία της περιοχής να λειτουργούν μερικώς.

«Μηνιγγίτιδα, διάρροια, λοιμώξεις του αναπνευστικού... μιλάμε για τεράστιο όγκο εργασίας», δήλωσε η Hanan Balkhy, περιφερειακή διευθύντρια του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, στο AFP.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι αύξησε τις παραδόσεις ιατρικών προμηθειών σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι: «Αυτή την εβδομάδα, περισσότερες από 220 παλέτες βασικών φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών απεστάλησαν από τη νότια αποθήκη μας για συνεργάτες που υποστηρίζουν νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα».

Με πληροφορίες από Guardian