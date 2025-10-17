Βίντεο που κοινοποιήθηκαν δείχνουν δύο ορόφους του κτιρίου να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την έκρηξη, ενώ έσπασαν παράθυρα σε γειτονικά διαμερίσματα.

Ισχυρή έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στο Βουκουρέστι κατέστρεψε δύο ορόφους, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 13, σύμφωνα με το AP.

Η έκρηξη έπληξε τον πέμπτο και τον έκτο όροφο του κτιρίου, σύμφωνα με την Επιθεώρηση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της ρουμανικής πρωτεύουσας.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο οι Αρχές ανέφεραν ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας.

Το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας ανέφερε ότι υπάρχουν πολυτραυματίες και εγκαυματίες. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι ένα άτομο βρέθηκε νεκρό κάτω από μια πλάκα από σκυρόδεμα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

{https://x.com/nexta_tv/status/1979101323984540076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979101323984540076%7Ctwgr%5Ee28303fb8df454fe6efcf24addd25480834a9a10%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Fboykoyresti-dyo-nekroi-kai-12-traymaties-apo-ishyri-ekrixi-se-polykatoikia}

Τουλάχιστον 13 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε και οι διασώστες πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους.

Επίσης εκκενώθηκε κοντινό σχολείο, όπως ανακοίνωσε η Επιθεώρηση Σχολείων του Βουκουρεστίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=Uonwxbbq6ps&t=1s}

«Από την έκρηξη επηρεάστηκε κοντινή πολυκατοικία, όπου παρατηρήθηκαν αποκολλημένα δομικά στοιχεία από την πρόσοψη του κτιρίου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρχές έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από AP