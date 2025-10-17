Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν της εκπομπής Report, που αναμένεται να επιστρέψει στις 26 Οκτωβρίου με νέες αποκαλυπτικές έρευνες για θέματα πολιτικής, τραπεζικού συστήματος, δημόσιας υγείας και οργανωμένου εγκλήματος.

Ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε τη νύχτα την περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, κοντά στη Ρώμη, έξω από το σπίτι του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου της Rai και παρουσιαστή της εκπομπής Report, Σιγκφρίδο Ρανούτσι. Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τοποθετημένος κάτω από το αυτοκίνητό του, εξερράγη προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο όχημα και σε παρακείμενο σπίτι, ενώ καταστράφηκε και το δεύτερο αυτοκίνητο της οικογένειας του δημοσιογράφου. Οι αρχές αναφέρουν ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει θύματα, αν κάποιος περνούσε από το σημείο εκείνη την ώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=TqQzy5rcnfE}

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και κλιμάκια της εγκληματολογικής υπηρεσίας, ενώ την έρευνα ανέλαβε η Αντιμαφία της Ρώμης. Ο εισαγγελέας Κάρλο Βιλάνι, υπό τον συντονισμό της εισαγγελέως Ιλάρια Καλό, εξετάζει το περιστατικό ως δολιοφθορά με μαφιόζικα χαρακτηριστικά. Ο Ρανούτσι, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό υπό αστυνομική προστασία λόγω των απειλών που έχει δεχθεί, δήλωσε ότι τη στιγμή της επίθεσης βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με τη φρουρά του και κατευθυνόταν προς το αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το γεγονός.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και πολιτική κατακραυγή στην Ιταλία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της στον δημοσιογράφο, υπογραμμίζοντας ότι «η ελευθερία και η ανεξαρτησία της ενημέρωσης είναι θεμέλια κάθε δημοκρατίας».

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι ανακοίνωσε ενίσχυση των μέτρων προστασίας για τον Ρανούτσι, ενώ ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο μίλησε για «μια άθλια και βάρβαρη πράξη». Από την πλευρά της, η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, χαρακτήρισε την επίθεση «πλήγμα στη δημοκρατία και στην ελευθερία της πληροφόρησης», τονίζοντας ότι «κανένας εκφοβισμός δεν θα σταματήσει τη δημοσιογραφική έρευνα». Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της RAI, Μπάρμπαρα Φλορίντια, σημείωσε πως «όποιος επιλέγει την απειλή και τον φόβο πρέπει να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει».

Η RAI εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας «κάθε μορφή απειλής απέναντι σε όσους υπηρετούν την ελευθερία του λόγου και τον δημόσιο διάλογο», ενώ η Ένωση Δημοσιογράφων Usigrai έκανε λόγο για «ανησυχητική κλιμάκωση της βίας μετά από μια μακρά εκστρατεία μίσους κατά της ερευνητικής δημοσιογραφίας». Παράλληλα, η αντιμαφική οργάνωση Libera χαρακτήρισε το γεγονός «πλήγμα στην καρδιά της δημοκρατίας», ενώ η Ένωση Δικαστών (ANM) τόνισε ότι «όταν πλήττεται ένας δημοσιογράφος, πλήττεται η ίδια η δημοκρατία».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν της εκπομπής Report, που αναμένεται να επιστρέψει στις 26 Οκτωβρίου με νέες αποκαλυπτικές έρευνες για θέματα πολιτικής, τραπεζικού συστήματος, δημόσιας υγείας και οργανωμένου εγκλήματος. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, με στόχο να διαπιστωθεί η προέλευση και η φύση του εκρηκτικού μηχανισμού και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι αυτής της σοβαρής επίθεσης εναντίον ενός από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της ιταλικής ερευνητικής δημοσιογραφίας.