Υψηλά επίπεδα μολύβδου σε συσκευασίες αλεσμένης κανέλας στις ΗΠΑ. Προειδοποίηση από FDA για συγκεκριμένες εταιρίες.

Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς μάρκες κανέλας στις ΗΠΑ ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Την τελευταία εβδομάδα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι εντόπισε τέσσερις επιπλέον κατασκευαστές αλεσμένης κανέλας με αυξημένα επίπεδα μολύβδου. Με αυτές, ο συνολικός αριθμός των προβληματικών ετικετών ανέρχεται πλέον σε 16.

Οι νέες προσθήκες στη λίστα περιλαμβάνουν τις μάρκες HAETAE, Roshni, Durra και Wise Wife.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FDA:

«Με βάση την αξιολόγησή μας, η παρατεταμένη έκθεση σε αυτά τα προϊόντα μπορεί να μην είναι ασφαλής και θα μπορούσε να συμβάλει σε αυξημένα επίπεδα μολύβδου στο αίμα».

Η υπηρεσία έχει ζητήσει από όλες τις εταιρείες - με εξαίρεση την HAETAE - να ανακαλέσουν οικειοθελώς τα προϊόντα τους. Μέχρι στιγμής, 10 από τις 16 μάρκες έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις ανάκλησης. Το κοινό καλείται να πετάξει αμέσως οποιοδήποτε από τα προϊόντα αυτά βρίσκεται στο ράφι του σπιτιού του.

Οι μάρκες με υψηλά επίπεδα μολύβδου

Τα επίπεδα μολύβδου στις προβληματικές μάρκες κυμαίνονται από 2,03 έως 7,68 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm), σύμφωνα με τον FDA.

Η λίστα περιλαμβάνει:

Roshni: 2,268 ppm

HAETAE: 4,60 ppm

Durra: 2,44 ppm

Wise Wife: 2,49 ppm

Jiva Organics: 2,29 ppm

Super Brand: 7,68 & 6,60 ppm

Asli: 2,32 ppm

El Chilar: 3,75 & 7,01 ppm

Marcum: 2,22 & 2,14 ppm

SWAD: 2,89 ppm

Supreme Tradition: 2,37 ppm

Compania Indillor Orientale: 2,23 ppm

ALB Flavor: 3,93 ppm

Shahzada: 2,03 ppm

Spice Class: 2,04 ppm

La Frontera: 2,66 ppm

Η μολυσμένη ιστορία της κανέλας

Η κανέλα μπορεί να απορροφήσει μόλυβδο από το έδαφος όπου καλλιεργείται ή από τον εξοπλισμό επεξεργασίας και τις συσκευασίες, σύμφωνα με τον Brian Ronholm, διευθυντή πολιτικής τροφίμων στην Consumer Reports.

Ο FDA παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα μολύβδου στα τρόφιμα και έχει ξεκινήσει έρευνες μετά από προηγούμενα περιστατικά δηλητηρίασης σε παιδιά λόγω μολυσμένων προϊόντων κανέλας.

Το 2023, προϊόντα από τις μάρκες WanaBana, Weis και Schnucks ανακλήθηκαν μετά από δηλητηρίαση εκατοντάδων παιδιών.

Επιπτώσεις στην υγεία

Ο μόλυβδος δεν έχει γνωστό ασφαλές επίπεδο επαφής. Ο FDA προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, ιδιαίτερα για τα παιδιά:

Νευρολογικές επιπτώσεις, όπως μαθησιακές δυσκολίες και μειωμένο IQ

Στους ενήλικες, η έκθεση σε μόλυβδο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιαγγειακών προβλημάτων και νεφρικής βλάβης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πηγή: CBS NEWS