Προειδοποίηση Τραμπ προς τη Χαμάς, για μη τήρηση της συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι εάν συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, τότε «δεν θα έχουμε επιλογή παρά να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

Τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυε μεν ότι οι ΗΠΑ θα αφοπλίσουν τη Χαμάς εάν δεν παραδώσουν τα όπλα, από την άλλη όμως υποστήριζε ότι η οργάνωση κάνει εκκαθάριση «συμμοριών» στη Γάζα, κάτι που δεν τον ενοχλούσε ιδιαίτερα, κατά δήλωσή του.

Όμως, σε ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), έστειλε μία προειδοποίηση: «Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

{https://x.com/PressSec/status/1978876872604655632}

Το «μήνυμα» αυτό ήρθε μετά τα βίντεο των τελευταίων ημερών που δείχνουν ότι Χαμάς εκτελεί μέλη αντίπαλων φατριών στους δρόμους της Γάζας. Μόλις χθες, Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει περίπτωση να δολοφονούνται και αθώοι Παλαιστίνιοι, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι θα μπορούσε να είναι και άλλοι άνθρωποι πέρα από συμμορίες και συμπλήρωσε ότι το διερευνά.

Επίσης, τα τελευταία 24ωρα είπε για τη Χαμάς: «Θα αφοπλιστούν. Και εάν δεν το κάνουν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει γρήγορα και ίσως βίαια». Κάτι για το οποίο δεν έχει δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.