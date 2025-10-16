Επιμένει στη σκληρή τακτική ο Νετανιάχου παρά την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που είναι σε ισχύ.

Αποφασισμένος να εξασφαλίσει την επιστροφή των νεκρών Ισραηλινών ομήρων εμφανίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μνημόσυνο για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου κατά την επίσημη τελετή μνήμης στο εθνικό νεκροταφείο του όρους Χερτσλ στην Ιερουσαλήμ, επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένος στην εξασφάλιση της επιστροφής όλων των νεκρών Ισραηλινών και ξένων ομήρων αλλά και την προθυμία της κυβέρνησής του να επιστρέψει σε στρατιωτική δράση εάν το Ισραήλ δεχθεί ξανά επίθεση.

«Ο αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με πλήρη ισχύ. Δεν θα επιτρέψουμε στο κακό να σηκώσει κεφάλι. Θα απαιτήσουμε το πλήρες τίμημα από όποιον μας βλάψει» είπε. Την ίδια ώρα το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο Ισραήλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θα πρέπει να «αναστείλει αμέσως την εφαρμογή» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μέχρι να επιστραφούν και οι 19 σοροί.

Τι συμβαίνει με τις σορούς

Η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς άλλων δύο ομήρων, αλλά δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στις υπόλοιπες 19, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στο Ισραήλ, που μιλά για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η συμφωνία όριζε την παράδοση 72 ώρες από την έναρξη της εκεχειρίας, αλλά οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει την υπόνοια ότι αυτό ισοδυναμεί με παραβίαση της συμφωνίας. Το Ισραήλ απάντησε στην καθυστέρηση απειλώντας να περιορίσει τον όγκο της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισρέει στη Γάζα.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι δύο σοροί που παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού το βράδυ της Τετάρτης είχαν ταυτοποιηθεί ως Inbar Hayman και Muhammad al-Atarash. Η επιστροφή τους, η οποία επιβλέπονταν από μασκοφόρους ένοπλους της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αύξησε τον αριθμό των νεκρών ομήρων που έχουην επιστραφεί από τη Δευτέρα σε εννέα από τους συνολικά 28.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να αναζητά τις υπόλοιπες σορούς, αλλά επέμεινε πως θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες και εξειδικευμένο εξοπλισμό καθώς πολλές από τις σορούς είναι θαμμένες κάτω από τα ερείπια. Αφού η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να ανακτήσει όλες τις σορούς, δύο ανώτεροι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσαν ότι οι προετοιμασίες για τη μετάβαση στην επόμενη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός συνεχίζονται.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους είπαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πιστεύει μέχρι στιγμής ότι η Χαμάς είχε παραβιάσει τη συμφωνία αφού δεν έχει παραδώσει περισσότερες σορούς και τόνισαν ότι η ένοπλη ομάδα ενήργησε καλή τη πίστει κοινοποιώντας πληροφορίες σε συνομιλητές. Ενώ το πλήρες κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν έχει δημοσιοποιηθεί, μια διαρροή που εμφανίστηκε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να επιτρέπει την πιθανότητα να μην είναι άμεσα προσβάσιμες όλες οι σοροί. Παράλληλα, ανώτερος σύμβουλος των ΗΠΑ επεσήμανε το επίπεδο καταστροφής στη Γάζα ως έναν από τους λόγους για τους οποίους η έρευνα μπορεί να επιβραδυνθεί και είπε ότι θα μπορούσαν να προσφέρουν αμοιβές σε πολίτες που είχαν πληροφορίες για το πού βρίσκονται οι σοροί.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη στη Γάζα, οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση των σορών Παλαιστινίων που επέστρεψε το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες σε αντάλλαγμα για τις σορούς των ομήρων. Την Πέμπτη επέστρεψαν άλλοι 30 Παλαιστίνιοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 120.

Με πληροφορίες του BBC/Times of Israel