Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πέμπτη τον Χάρτη Πορείας για την Αμυντική Ετοιμότητα, με στόχο να προετοιμάσει την ΕΕ ώστε να είναι σε θέση να «αποτρέψει αξιόπιστα τους αντιπάλους της και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επιθετικότητα» έως το 2030.

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο «εξελισσόμενο τοπίο απειλών» που αντιμετωπίζει, ιδίως από τη Ρωσία, η οποία «αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον».

«Οι πρόσφατες απειλές έχουν δείξει ότι η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο. Πρέπει να προστατεύσουμε κάθε πολίτη και κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επικράτειάς μας», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Επιτροπή περιέγραψε τέσσερα εμβληματικά έργα στον χάρτη, καθώς και την ενίσχυση του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος του ευρωπαϊκού μπλοκ, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, η οποία θεωρείται «αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης».

Η Οούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το προσχέδιο στους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της 23ης Οκτωβρίου.

Οι 4 αμυντικές δράσεις

Οι τέσσερις βασικές αμυντικές απόπειρες στον οδικό χάρτη είναι: η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας από Drone (Drone Defense Initiative), η Ανατολική Πλευρική Παρακολούθηση (East Flank Watch), η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα (European Air Shield) και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα (European Space Shield). Η ιδέα είναι η Επιτροπή να βοηθήσει τα μέλη να συντονιστούν σε έργα, τα οποία είναι πολύ μεγάλα για να τα υλοποιήσει μια μεμονωμένη χώρα μόνη της, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη διατήρησης της εθνικής κυριαρχίας επί της άμυνας.

Κάθε εμβληματικό έργο, με χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο έγγραφο, θα διευθύνεται από ένα κράτος μέλος, θα υποστηρίζεται από την Επιτροπή, και θα αντιμετωπίζει τα κενά στις δυνατότητες, χωρίς όμως να δημιουργεί επιχειρησιακή δομή.

«Ο χάρτης έχει σαφείς στόχους και προθεσμίες για το πώς θα τους επιτύχουμε. Εξαρτάται από τα κράτη μέλη, αυτά είναι επικεφαλής. Αλλά τα βοηθά να καλύψουν τα κενά και να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που έχει θέσει το ΝΑΤΟ», δήλωσε η Κάγια Κάλλας.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι τα εμβληματικά αυτά προγράμματα καθοδηγούνται από αιτήματα των κρατών μελών. «Οι χώρες της πρώτης γραμμής έχουν την αίσθηση του επείγοντος και θέλουν να προετοιμαστούν μετά τις παραβιάσεις με drones στην Ευρώπη», δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής πριν από την παρουσίαση των σχεδίων.

«Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ταχεία κάλυψη των κενών στις δυνατότητες, που έχει σε αυτόν τον τομέα. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην οργάνωση αυτού του έργου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, που επικαλείται το Politico.

«Δύο ακόμη πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν αργότερα φέτος: ένα Πακέτο Στρατιωτικής Κινητικότητας και ένας Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αμυντικής Βιομηχανίας», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χένα Βιρκούνεν. H Κάλλας σημείωσε πως οι πρώτες συντονιστικές συναντήσεις των τεσσάρων ομάδων ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα. «Η πρώτη συνάντηση του συνασπισμού για τα drones πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την Ολλανδία και τη Λετονία», είπε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι η Γερμανία σκοπεύει να αναλάβει την ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα ενώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΝΑΤΟ είναι σε εντατικό διάλογο για τον συντονισμό περαιτέρω βημάτων.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

