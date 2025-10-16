Αύριο ο Τραμπ συναντά τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα, Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή του Axios.

Αύριο, Πέμπτη, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στο επίκεντρο της συζήτησής τους θα είναι η πιθανότητα να δώσουν οι ΗΠΑ τους πυραύλους Tomahawk πουζητά το Κίεβο.

Τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι απογοητευμένος με τον Πούτιν και δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, εκτίμησε ότι η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει, προκαλώντας την αντίδραση της Μόσχας, που απάντησε ότι υπάρχει «σημαντικό περιθώριο ασφαλείας» προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδια του Πούτιν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε πως είπε στον Ζελένσκι ότι μπορεί να δώσει ένα νέο τελεσίγραφο στον Πούτιν: ή θα ξαναρχίσουν σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ή η Ουάσινγκτον θα δώσει Tomahawk στο Κίεβο.