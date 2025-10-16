Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους για βιασμό, απαγωγή, απόπειρα ανθρωποκτονίας μεταξύ άλλων.

Ένα φριχτό έγκλημα ερευνούν οι αρχές στο Κλίβελαντ, όπου ένας 9χρονος και μία 10χρονη κατηγορούνται για τον βιασμό 5χρονης, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της.

Οι εισαγγελείς της κομητείας Κουγιαχόγκα απήγγειλαν στους δύο ανήλικους κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βιασμό, επίθεση, απαγωγή και στραγγαλισμό, σε σχέση με την επίθεση σε βάρος της 5χρονης, που έγινε τον προηγούμενο μήνα.

Η μητέρα της 5χρονης περιέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία βρήκε την κόρη της, μετά την επίθεση που δέχθηκε σε οικόπεδο, στις 13 Σεπτεμβρίου. Το παιδί δεν αναγνωριζόταν, ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, μιλώντας στο WOIO.

«Αυτό που είδα ήταν απίστευτο. Η κόρη μου δεν ήταν η κόρη μου. Είχαν ξεριζώσει τα μαλλιά της. Είχε μελανιές και αίματα σε όλο το σώμα της. Τα μάτια της, τα χείλη, το στόμα της ήταν γεμάτα αίματα», δήλωσε.

Η μητέρα άφησε την κόρη της σε σπίτι συγγενούς, στις 13 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά, η 5χρονη βγήκε από το σπίτι και κάποια στιγμή δέχθηκε επίθεση στο οικόπεδο. Οι συνθήκες της επίθεσης δεν είναι ακόμα γνωστές, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης.

Όταν επέστρεψε η μητέρα, είδε διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες στην κόρη της. «Κυριολεκτικά, είδα το χειρότερο που έχω δει ποτέ», δήλωσε.

