Το πρώτο τεστ της νέας κυβέρνησης Λεκορνού πιστοποίησε την άτυπη συμφωνία με τους Σοσιαλιστές, με αντάλλαγμα την αναστολή της αμφιλεγόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Επιβίωσε στην πρώτη σοβαρή δοκιμασία της ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού - αφού καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής που κατέθεσαν εις βάρος της το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν και τη «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούσαν ότι αμφότερες οι προτάσεις μομφής θα απορριφθούν μετά την απόφαση που έλαβε το Σοσιαλιστικό Κόμμα να μην τις υπερψηφίσει, λαμβάνοντας υπόψη του την αναστολή της μεταρρύθμισης του γαλλικού ασφαλιστικού συστήματος που υποσχέθηκε ο νέος πρωθυπουργός.

Πράγματι η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε και τις δύο προτάσεις μομφής: Υπέρ της πρότασης της «Ανυπότακτης Γαλλίας», ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ η δεύτερη πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από την «Εθνική Συσπείρωση», συγκέντρωσε 144 ψήφους - πολύ λιγότερες από τις 289 που απαιτούνταν για να ανατραπεί η κυβέρνηση.

Αυτή η δεύτερη ψηφοφορία είχε μικρότερη υποστήριξη, καθώς η αριστερά αποφάσισε να μην συμμετάσχει.

Η προτεινόμενη από τον Λεκορνού αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2023 βοήθησε να πεισθούν οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος να στηρίξουν, τουλάχιστον προς το παρόν, την κυβέρνησή του: Με 69 βουλευτές, η υποστήριξη των Σοσιαλιστών στην αποπομπή του Λεκορνoύ θα είχε ανατρέψει την ισορροπία των ψήφων εις βάρος του.

Ωστόσο, μόλις επτά Σοσιαλιστές διαφοροποιήθηκαν, ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η «Ανυπότακτη Γαλλία», σύμφωνα με το Associated Press.

Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί, με 50 βουλευτές, επίσης αρνήθηκαν να στηρίξουν την αποπομπή του Λεκορνoύ, με μία μόνο εξαίρεση.

Ωστόσο, η εύθραυστη θέση του Λεκορνoύ θα μπορούσε να καταρρεύσει τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, εάν οι Σοσιαλιστές ή οι Ρεπουμπλικανοί αλλάξουν στάση και στηρίξουν μελλοντικές προτάσεις δυσπιστίας, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από τις δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να είναι τεταμένες.