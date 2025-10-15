Στην πτήση επιστροφής του Χέγκσεθ από τις Βρυξέλλες στις ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ έκανε έκτακτη προσγείωση στη Βρετανία, εξαιτίας ρωγμής στο παρμπρίζ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες. «Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με βάση τις συνήθειες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, σε ανάρτηση στο X.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χέγκσεθ καθησύχασε μέσω ανάρτησης: «Όλα είναι καλά. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζεται η αποστολή».

{https://x.com/PeteHegseth/status/1978527712764363087}

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει πρόβλημα με στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, που μεταφέρει υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Τον Φεβρουάριο, αεροπλάνο με το οποίο ταξίδευε ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προς το Μόναχο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον εξαιτίας μηχανικού προβλήματος.