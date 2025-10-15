«Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε επί θητείας του προέδρου Τραμπ, αλλά θα τελειώσει επί θητείας του» είπε αναφερόμενος στη Ρωσία ο Χεγκσεθ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε την Τετάρτη τη Μόσχα ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα «επιβάλουν τίμημα στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί.

«Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνάντηση των συμμάχων για την Άμυνα της Ουκρανίας στην έδρα του ΝΑΤΟ. Ο Χέγκσεθ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες αλλά τα σχόλιά του έρχονται τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται την Παρασκευή να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και να μιλήσουν για το αίτημα της Ουκρανίας για τους Tomahawk.

«Ελάτε στο τραπέζι της Ειρήνης»

«Τώρα είναι η ώρα να τερματίσουμε αυτόν τον τραγικό πόλεμο, να σταματήσουμε την άσκοπη αιματοχυσία και να έρθετε στο τραπέζι της ειρήνης», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Αυτός δεν είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε επί θητείας του Προέδρου Τραμπ, αλλά θα τελειώσει επί θητείας του» είπε με κατηγορηματικό ύφος. Ο Χέγκεθ κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, μετά από μια έκθεση που τόνιζε μια απότομη μείωση της στρατιωτικής υποστήριξης της Δύσης προς το Κίεβο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

«Ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός. Όχι όταν λες σκληρά λόγια ή κουνάς το δάχτυλό σου. Την αποκτάς όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοι», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός. Κάλεσε επίσης τους συμμάχους να εντείνουν τις επενδύσεις στο πρόγραμμα της Λίστας Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία (PURL), το οποίο αντικατέστησε τις δωρεές όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία και τώρα απαιτεί από τους συμμάχους να πληρώνουν για τις παραδόσεις των αμερικανικών όπλων.

«Η προσδοκία μας σήμερα είναι ότι περισσότερες χώρες θα δωρίσουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να παράσχουν στην Ουκρανία, για να οδηγήσουν αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική ολοκλήρωση». Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω δεσμεύσεις, σημειώνοντας ότι 2 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη δεσμευτεί μέσω του μηχανισμού.

Ωστόσο, αυτό το ποσό υπολείπεται των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήλπιζε να εξασφαλίσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέχρι τον Οκτώβριο. Η Σουηδία, η Εσθονία και η Φινλανδία δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν την Τετάρτη. Ωστόσο, μεγαλύτερες δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Βρετανία δεν έχουν αναλάβει τέτοιες δεσμεύσεις, παρά το γεγονός ότι ο Χέγκσεθ προέτρεψε όλους τους συμμάχους να συνεισφέρουν.

«Τώρα... είναι η ώρα όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να κάνουν τα λόγια τους, πράξεις με τη μορφή επενδύσεων PURL. Όλες οι χώρες γύρω από αυτό το τραπέζι», είπε κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αμερικανικά όπλα καθώς προετοιμάζεται για έναν ακόμη χειμώνα σκληρής σύγκρουσης με τη Ρωσία, η οποία πλέον κατέχει περίπου το 20% της Ουκρανίας για διάστημα πάνω από 3,5 χρόνια από την εισβολή της.

Το Ινστιτούτο Kiel για την Παγκόσμια Οικονομία ανέφερε την Τρίτη ότι η μέση μηνιαία στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία μειώθηκε κατά 43% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με το ινστιτούτο, το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής υποστήριξης προέρχεται πλέον από την πρωτοβουλία PURL, στην οποία μέχρι τον Αύγουστο είχαν προσχωρήσει το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Γερμανία, η Λετονία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία.

Με πληροφορίες του Reuters