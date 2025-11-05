Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι. Εικόνες - βίντεο.

Τραγωδία στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Κεντάκι από πτώση αεροπλάνου της UPS.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, ανακοίνωσαν η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και εταιρεία μεταφορών.

Σε βίντεο στα social media φαινεται φωτιά στην αριστερή του πλευρά και πιθανότητα στον κινητήρα του και στη συνέχει γίνεται μια τεράστια έκρηξη.

{https://x.com/Dragonboy155/status/1985854180565872968}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

Το αεροσκάφος είχε «τρία μέλη πληρώματος», διευκρίνισε η UPS σε σχετική ανακοίνωση.

{https://x.com/FAANews/status/1985846235803062781}

Σύμφωνα με το Associated Press, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασα τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Άντι Μπεσίαρ, οι νεκροί και οι τραυματίες αναμένεται να αυξηθούν.

{https://x.com/strengthof20/status/1985878630908502495}

{https://x.com/Gamma_Monkey/status/1985878480370769957}