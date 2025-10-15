«Αυτό είναι όλο δημιούργημα του προέδρου», είπε ένας από τους συμβούλους του. «Είναι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τόση εμμονή με την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου όπως κανένας άλλος πρόεδρος στο παρελθόν.

Έχει επιχρυσώσει το Οβάλ Γραφείο, έχει αντικαταστήσει δέντρα, έχει στρώσει το γκαζόν του Κήπου των Ρόδων, έχει κρεμάσει έργα τέχνης και καθρέφτες παντού, έχει στήσει κοντάρια με σημαίες και έχει ξεκινήσει τις εργασίες για μια αίθουσα χορού αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ίδια με εκείνη που έχει στο Μαρ- α Λάγκο.

Και δεν τελειώνει εκεί. Ο Τραμπ έχει κατασκευάσει μοντέλα και διαγράμματα για άλλα project που έχει στα σκαριά ενώ έχει δώσει οδηγίες για το πώς και πού θα τοποθετηθούν νέα μαρμάρινα δάπεδα. Γιατί όμως θέλει τόσο πολύ να αλλάξει τον Λευκό Οίκο; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη: Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, το αποτύπωμά του θα παραμείνει στην έπαυλη σε μία πρωτοφανή έκταση και κλίμακα. Όσα φύλλα χρυσού κι αν βγάλει ο διάδοχός του από το λαμπυρίζον πια Οβάλ Γραφείου, το αποτύπωμα του Τραμπ θα είναι εκεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περάσει έως και 20 ώρες για ορισμένα project, λένε οι βοηθοί του, συμμετέχοντας σε συνεδρίες σχεδιασμού μεταξύ διαπραγμάτευσης ειρηνευτικών συμφωνιών και συνομιλιών για το shutdown της κυβέρνησης. Αφού πίεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα πριν από δύο εβδομάδες, όπως αναφέρει το Axios, ο Τραμπ οδήγησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε μια 40λεπτη ξενάγηση στους ανακαινισμένους χώρους του Λευκού Οίκου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έτυχε της ίδιας μεταχείρισης.

Τον περασμένο μήνα, μια αντιπροσωπεία βουλευτών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Φλόριντα πέρασε ακόμη περισσότερο χρόνο με τον πρόεδρο, πάνω από μία ώρα, αφού τους έδειχνε τα νέα πλακάκια στο παλιό μπάνιο της κρεβατοκάμαρας Λίνκολν. Φυσικά μαρμάρινα που είχε επιλέξει ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ οδήγησε τους καλεσμένους έξω στη νέα βεράντα του Κήπου των Ρόδων και τους έβαλε να ψηφίσουν για τα νέα πλακάκια του εξωτερικού χώρου. «Μου ζήτησε να διαλέξω ένα πλακάκι», είπε ένας από τους βουλευτές, αρνούμενος να πει πώς ψήφισε.

«Ζητά από όλους να ψηφίσουν για τα πάντα», είπε ένας σύμβουλός του. «Ψηφίζουμε. Όποιος περνάει από εκεί έχει δικαίωμα ψήφου. Νοιάζεται τόσο πολύ για την τελειότητα που αυτό κάνει».

Ο Τραμπ διέκοψε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, για να του δείξει το νέο εξωτερικό ηχοσύστημα Bang & Olufsen που εγκαθίστατο. Φυσικά επίσης ίδιας μάρκας με εκείνο που έχει στο Μαρ-α - Λάγκο. «Έχουμε ένα εξαιρετικό σύστημα ηχείων», καυχήθηκε ο Τραμπ, με το μικρόφωνο στο χέρι, στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν εγκαινίασε το νέο «Rose Garden Club». Η λίστα των καλεσμένων αποτελούνταν από έμπιστους γραμματείς και συμβούλους του υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και βουλευτές που είναι αξιόπιστοι ψηφοφόροι στα σχέδιά του. «Είστε αυτοί που δεν χρειάστηκε ποτέ να καλέσω στις 4 το πρωί», είπε αστειευόμενος.

Η διαρκής αυτή ανακαίνιση είναι πολύ κραυγαλέα για τους κακεντρεχείς σχολιαστές στο Reddit ωστόσο και πολύ χρυσή για τους New York Times, οι οποίοι την ονόμασαν «Έναν Χρυσό Εφιάλτη Ροκοκό». Η ομάδα του Τραμπ, επίσημα, δεν νοιάζεται.

«Αφήνει την κληρονομιά του στην προεδρία και στον Λευκό Οίκο για πάντα», είπε ανώτερος σύμβουλός του. «Κανείς δεν μπορεί να ξεφορτωθεί την αίθουσα χορού. Θα είναι δύσκολο να αφαιρέσει όλο τον χρυσό. Ποιος θα το έκανε αυτό;» αναρωτήθηκε.

«Στον πρόεδρο Τζορτζ Μπους άρεσε να ζωγραφίζει. Στον Τραμπ αρέσει να χτίζει και να σχεδιάζει. Αυτή είναι η καλλιτεχνική του διέξοδος», είπε ένας βοηθός του Λευκού Οίκου, περιγράφοντας τις «τελειομανείς» τάσεις του Αμερικανού προέδρου.

Από την άλλη, οι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς και την αρχιτεκτονική ακεραιότητα του χώρου, αλλά ο αρχηγός του προσωπικού του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δελτίο τύπου ότι η κυβέρνηση είναι «πλήρως αφοσιωμένη στη συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς για τη διατήρηση της ιδιαίτερης ιστορίας του Λευκού Οίκου».

Πλέον, το ανήσυχο «αρχιτεκτονικό» μάτι του Τραμπ στρέφεται τώρα νοτιοδυτικά από τον Λευκό Οίκο, γύρω από τη Γέφυρα Μνήμης. Θέλει να αναγείρει μια γιγάντια αψίδα ως μια μεγαλοπρεπή είσοδο στην Ουάσινγκτον από το Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

«Ας χτίσουμε κάτι σαν την Αψίδα του Θριάμβου σε αυτόν τον χώρο, θα ήταν όμορφο», είπε ο Τραμπ σε έναν επισκέπτη του Λευκού Οίκου πριν από μερικές εβδομάδες.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Axios, έχει τρία διαφορετικά μεγέθη μοντέλων της «Αψίδας του Τραμπ» που έχει τοποθετήσει σε έναν χάρτη της Ουάσινγκτον για να προσδιορίσει τη σωστή κλίμακα. Το Σάββατο, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια απόδοση της αψίδας από τον αρχιτέκτονα, Νίκολας Λίο Σαρμπονό.

Τα μοντέλα για την αψίδα εκτυπώθηκαν σε τρισδιάστατη έκδοση κατόπιν εντολής του Τραμπ από τους αρχιτέκτονες που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της νέας αίθουσας χορού. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η αψίδα θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά, μαζί με μερικά από τα άλλα projects. Το συνολικό κόστος δεν είναι σαφές.

Ο Τραμπ επίσης τύπωσε τρισδιάστατα μοντέλα της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, με το οποίο ασχολείται στην τραπεζαρία κατά τη διάρκεια των γευμάτων. «Όσο πιο τεταμένα είναι τα πράγματα, τόσο περισσότερο μετακινεί τα κομμάτια του σχεδίου στον ελεύθερο χρόνο του, ή κάνει ένα διάλειμμα και σκέφτεται το μάρμαρο που θέλει ή τους κίονες, αν θα είναι κορινθιακού ρυθμού ή όχι», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς αν στον Τραμπ αρέσουν οι δωρικοί ή οι ιωνικοί κίονες, ο αξιωματούχος είπε πως είναι «Είναι περισσότερο Κορίνθιος».

Ένας άλλος βοηθός του είπε ότι ο Τραμπ «δούλεψε κάθε λεπτομέρεια που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Από το πού είναι τα μπάνια και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέχρι το πόσοι άνθρωποι θα μπορούν να καθίσουν στην αίθουσα χορού, τι υλικό θα χρησιμοποιήσει για το πάτωμα και τους τοίχους. Πόσο μεγάλα θα είναι τα παράθυρα. Είναι κυριολεκτικά ο επικεφαλής του έργου».

Σε άλλα σημεία του Λευκού Οίκου και γύρω από αυτό, οι αλλαγές του Τραμπ περιλαμβάνουν αρχικά δέντρα στο Νότιο Χλοοτάπητα καθώς μισούσε την εμφάνιση κάποιων από τις νεότερες βελανιδιές, σημύδες και σφένδαμοι και άρχισε να τα αντικαθιστά με δέντρα που έχουν φαρδύτερο φύλλωμα και που, για αυτόν, είναι πιο αισθητικά ευχάριστα.

Επίσης το Δωμάτιο με τους Φοίνικες. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Τραμπ ανακαίνισε την αίθουσα που συνδέει την πρόσοψη του Λευκού Οίκου με τον Κήπο των Ρόδων τη Δυτική Κιονοστοιχία, αλλάζοντας τα πλακάκια και αντικαθιστώντας τα με μαρμάρινα αγάλματα. Επέμεινε να «ταιριάξει» τα νέα πλακάκια έτσι ώστε οι μαρμάρινες "φλέβες" να ευθυγραμμίζονται και να κάνουν το πάτωμα να φαίνεται σαν να είναι μια γιγάντια, ενιαία πλάκα. Αντικατέστησε τα φώτα οροφής με δύο πολυελαίους Schonbeck.

Κατά μήκος της Κιονοστοιχίας, πορτρέτα κάθε προέδρου, που επιλέγονται από τον Τραμπ, είναι τώρα κρεμασμένα σε χρυσά πλαίσια (φυσικά) κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό για να αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες, όπως και τα ακρυλικά πορτρέτα.

Ο Τραμπ τρόλαρε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, κρεμώντας ένα ψεύτικο πορτρέτο ενός autopen (μιας μηχανικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την αντιγραφή της υπογραφής μιας ανθρώπινης υπογραφής) αντί του ίδιου του Μπάιντεν.

Οι σύμβουλοί του λένε ότι ο Τραμπ πιθανότατα θα το αντικαταστήσει με μια πραγματική εικόνα του Μπάιντεν τελικά, αλλά δεν κάνουν προβλέψεις. «Αυτό είναι όλο δημιούργημα του προέδρου», είπε ένας από τους συμβούλους. «Είναι ο Λευκός Οίκος του Τραμπ».

Με πληροφορίες του Axios