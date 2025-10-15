Τη βίασε δύο φορές στην έπαυλη του Μίκαελ Σουμάχερ στην Ελβετία, σύμφωνα με την καταγγελία.

Νοσοκόμα, πρώην μέλος της ιατρικής ομάδας του Μίκαελ Σουμάχερ, κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του θρύλου της F1, στην έπαυλή του στην Ελβετία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας Αυστραλός οδηγός αγώνων, φίλος του Μικ Σουμάχερ, βίασε δύο φορές τη νοσοκόμα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δεν είχε τις αισθήσεις της λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, τον Νοέμβριο του 2019. Η δίκη για την υπόθεση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα, Τετάρτη.

Η μόνη σύνδεση με την οικογένεια Σουμάχερ είναι πως το καταγγελλόμενο έγκλημα διαπράχθηκε στην έπαυλή τους. Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν ήταν εκεί το βράδυ του διπλού βιασμού, σύμφωνα με κατηγορητήριο. Εξάλλου, ο ανακριτής Ζαβιέ Κριστ δεν κάλεσε κάποιον από την οικογένεια προκειμένου να καταθέσει.

Η καταγγέλλουσα, μία γυναίκα περίπου 30 ετών, ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρείχε φροντίδα στον Μίκαελ Σουμάχερ, μετά τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη όταν έκανε σκι, το 2013. Ο κατηγορούμενος είναι Αυστραλός οδηγός αγώνων, ο οποίος στο παρελθόν προσπάθησε να φτάσει έως την F1, χωρίς επιτυχία. Εκείνη την περίοδο έκανε παρέα με τον Μικ Σουμάχερ, συμμετείχαν στους ίδιους αγώνες και έβγαιναν μαζί, ενώ φιλοξενούνταν συχνά στην έπαυλη της οικογένειας, στην Ελβετία.

Η καταγγελία για τον βιασμό στην έπαυλη του Σουμάχερ

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 23 Νοεμβρίου 2019, μετά το τέλος της βάρδιάς της η καταγγέλλουσα συνάντησε δύο συναδέλφους της που έπαιζαν μπιλιάρδο με τον κατηγορούμενο, σε χώρο της έπαυλης.

Ακολούθησε κατανάλωση κοκτέιλ με βότκα και η νοσοκόμα άρχισε να μη νιώθει καλά. Δεν μπορούσε να σταθεί και αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο πάτωμα. Οι άλλοι αποφάσισαν να την πάνε στο δωμάτιο που υπήρχε για το προσωπικό κατά τις νυχτερινές βάρδιες.

Λόγω της κατάστασής της, τη μετέφεραν ένας φυσιοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος. Την έβαλαν στο κρεβάτι με τα ρούχα, ενώ εκείνη είχε αποκοιμηθεί και έφυγαν από το δωμάτιο. Λίγο μετά, ο κατηγορούμενος, που έμενε σε διπλανό δωμάτιο, επέστρεψε και τη βίασε δύο φορές, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, σύμφωνα με την καταγγελία. Οι δύο συνάδελφοι της νοσοκόμας είπαν ότι δεν είδαν, ούτε άκουσαν κάτι.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα δεν θυμόταν τίποτα, αλλά από αυτά που είδε στο σώμα της και άλλα στοιχεία της προκάλεσαν υποψίες. Ακολούθησε ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Αυστραλό οδηγό αγώνων, ο οποίος φέρεται να προδόθηκε. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, η νοσοκόμα του είπε να μην την ξαναπλησιάσει και προσπάθησε να το αφήσει πίσω της. Δεν είπε τίποτα στην οικογένεια Σουμάχερ, επειδή φοβήθηκε μήπως χάσει τη δουλειά της.

Τον Ιανουάριο του 2022 η γυναίκα έκανε καταγγελία στις αρχές. Προηγήθηκε η απόλυσή της, παρότι σύμφωνα με την ίδια ήταν άψογη στην εργασία της. Η απόλυσή της, σημείωσε, έγινε ενώ ο κατηγορούμενος, που αρνείται την κατηγορία για βιασμό, είχε επισκεφθεί την έπαυλη.

Πηγή: 24heures