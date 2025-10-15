Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας του Λος Άντζελες να παρέχει ελάφρυνση ενοικίου σε όσους έχουν μείνει πίσω λόγω καταστολής, αλλά και να διοχετεύσει κρατικά κονδύλια για νομική βοήθεια και άλλες υπηρεσίες.

Η Κομητεία του Λος Άντζελες κήρυξε τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), με στόχο να παράσχει μεγαλύτερη προστασία στους μετανάστες.

Το μέτρο, το οποίο υιοθετήθηκε με πλειοψηφία έπειτα από ψηφοφορία, έχει στόχο να συμβάλει στην κινητοποίηση υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν την προστασία ενοικιαστών καθώς και άλλες αρωγές γι' αυτούς που πλήττονται από τις επιδρομές.

Η Επόπτρια του Συμβουλίου της Κομητείας Λίντσεϊ Χόρβαθ, η οποία κατέθεσε την πρόταση για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δήλωσε πως η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει στην κομητεία να υποστηρίξει οικογένειες που έχουν αποσταθεροποιηθεί από τις επιδρομές της ICE και τις πολιτικές απέλασης του αμερικανού προέδρου.

«Αυτό που συμβαίνει στις κοινότητές μας είναι μια κατάσταση ανάγκης - και η Κομητεία του Λος Άντζελες την αντιμετωπίζει ως τέτοια», ανέφερε η Χόρβαθ σε δήλωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι «επί μήνες, οικογένειες ζουν κάτω από απειλή και εργάτες συλλαμβάνονται σε χώρους δουλειάς».

«Οι υπηρεσίες της κομητείας θα μπορούν τώρα να κινούνται ταχύτερα για να προσφέρουν βοήθεια σε κατοίκους που την έχουν ανάγκη», προστίθεται στη δήλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως στην Κομητεία του Λος Άντζελες ζουν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 3 εκατομμύρια μετανάστες, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Κομητείας.

Τον Ιούνιο διαδηλώσεις ξέσπασαν στην περιοχή του Λος Άντζελες ως απάντηση στην σκληροπυρηνική στάση του Τραμπ έναντι των μεταναστών και στις επιδρομές απελάσεων. Ο Τραμπ είχε αναπτύξει τότε στρατιώτες στη νότια Καλιφόρνια για να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες.