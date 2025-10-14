Εκτός από τον Τρουχάνοφ, ο Ζελένσκι ανακάλεσε την ουκρανική υπηκοότητα του χορευτή Σεργκέι Πολούνιν και του πρώην πολιτικού Όλεγκ Τσαριόφ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφαίρεσε από τον δήμαρχο της Οδησσού, Χενάντι Τρουχάνοφ, την ουκρανική υπηκοότητά του, μετά από χρόνια που ακούγονται φήμες ότι κατείχε ρωσικό διαβατήριο. Ο ίδιος το αρνείται.

«Η ύπαρξη ρωσικής υπηκοότητας έχει επιβεβαιωθεί για ορισμένα άτομα. Το διάταγμα έχει υπογραφεί», δήλωσε ο Ζελένσκι, χωρίς να κατονομάσει ωστόσο τον δήμαρχο της Οδησσού. Η απόφαση ουσιαστικά απομακρύνει τον Τρουχάνοφ από τη θέση του. Εκείνος από την πλευρά του δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσβάλει την απόφαση στο δικαστήριο.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας επιβεβαίωσε στην Kyiv Independent ότι ο Ζελένσκι ανακάλεσε την ουκρανική υπηκοότητα του Τρουχάνοφ, του χορευτή μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν και του πρώην πολιτικού Όλεγκ Τσαριόφ.

Ο Πολούνιν και ο Τσαριόφ, που ζουν και οι δύο στη Ρωσία, έχουν υποστηρίξει δημόσια τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ενώ ο Τρουχάνοφ, που ζει στην Ουκρανία, δεν το έχει κάνει. «Θα ασκήσω έφεση κατά της απόφασης στέρησης της ουκρανικής υπηκοότητας στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και, αν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», είπε ο Τρουχάνοφ μετά την απόφαση. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας, ο Τρουχάνοφ έχει ενεργό ρωσικό διαβατήριο, το οποίο εκδόθηκε το 2015, ένα χρόνο αφότου η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ο Τρουχάνοφ προειδοποίησε για «προκλήσεις» και αρνήθηκε ότι κατείχε ρωσικό διαβατήριο. Αναφορές ότι ο Τρουχάνοφ είχε ρωσική υπηκοότητα κυκλοφορούν από το 2014. Ουκρανοί δημοσιογράφοι ανέφεραν, επικαλούμενοι έγγραφα, ότι ο δήμαρχος της Οδησσού κατείχε ρωσικό διαβατήριο στο παρελθόν. Αφού αρνήθηκε επανειλημμένα το γεγονός, το διαβατήριό του Τρουχάνοφ ακυρώθηκε σε ρωσικό δικαστηρίου το 2017, λόγω φερόμενων διαδικαστικών παραβιάσεων.Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έμαθε για το διαβατήριο μέσω διαδικτύου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2018, το Οργανωμένο Έγκλημα και η Διαφθορά (OCCRP) δημοσίευσε ένα αντίγραφο του ρωσικού διαβατηρίου του Τρουχάνοφ και των υπεράκτιων εγγράφων του, που έδειχναν ότι ήταν εγγεγραμμένος ως κάτοικος της πόλης Σεργκιέφ Ποσάντ στην περιφέρεια της Μόσχας. Πέρυσι, ο ακτιβιστής Σερχίι Στερνένκο δημοσίευσε έγγραφα που φέρονται να δείχνουν ότι ο Τρουχάνοφ εξακολουθεί να κατέχει ρωσική υπηκοότητα. Τα στοιχεία υποδεικνύουν επίσης ότι ένα άτομο με το ίδιο όνομα με τον δήμαρχο της Οδησσού υπέβαλε αίτηση για άνοιγμα ρωσικού τραπεζικού λογαριασμού λίγες εβδομάδες πριν από την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ωστόσο, είχε δηλώσει στο παρελθόν πως δεν είχε βρει στοιχεία για τη ρωσική υπηκοότητα του Τρουχάνοφ.

Πώς έφτασε ο Ζελένσκι στην αφαίρεση της υπηκοότητας του δημάρχου Οδησσού

Στις 13 Οκτωβρίου, άρχισε ένα διαδικτιακό αίτημα, που καλούσε τον Ζελένσκι να αφαιρέσει από τον Τρουχάνοφ την ουκρανική υπηκοότητά του. Το αίτημα συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 25.000 υπογραφές μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, η φερόμενη διπλή υπηκοότητα του δημάρχου της Οδησσού «εγείρει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και βλάπτει την εμπιστοσύνη του κοινού στην τοπική ηγεσία».

«Με υποστηρίζει η πλειοψηφία του πληθυσμού της Οδησσού και κάποιος πραγματικά δεν θέλει να με δει ως δήμαρχο της πόλης», απάντησε ο Τρουχάνοφ στην Kyiv Independent, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τον Ζελένσκι. Ο 60χρονος Τρουχάνοφ, είναι δήμαρχος της Οδησσού από το 2014. Έχει επανεκλεγεί δύο φορές. Παρά την πολιτική του καριέρα που σημαδεύτηκε από πολλά σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για διαφθορά, μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποφύγει τις κακοτοπιές.

Τα σκάνδαλα του δημάρχου

Για χρόνια, ο Τρουχάνοφ θεωρείται ευρέως ως υποστηρικτής της Ρωσίας. Ωστόσο, μετά την έναρξη της εισβολής, αυτοανακηρύχθηκε Ουκρανός πατριώτης, αλλά συνέχισε να αντιστέκεται στην απομάκρυνση μνημείων της σοβιετικής εποχής και στην μετονομασία δρόμων στην Οδησσό, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκομμουνιστικοποίησης που αποσκοπούσαν στη διακοπή των δεσμών με την κληρονομιά της Ρωσίας.

Το 2018, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση σχεδόν 2,2 εκατ. δολ. αγοράζοντας το εργοστάσιο Krayan της Οδησσού για την τοπική κυβέρνηση σε υπερβολική τιμή. Δικαστήριο της Οδησσού τον αθώωσε εν μέσω ισχυρισμών για πολιτική πίεση στους δικαστές το 2019. Στη συνέχεια το εφετείο ακύρωσε την απόφαση και άνοιξε ξανά την υπόθεση το 2021. Ο Τρουχάνοφ συνελήφθη δύο φορές για την υπόθεση πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Η αφαίρεση της υπηκοότητας Ουκρανών αξιωματούχων δεν είναι μια νέα πρακτική. Το Σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει τη διπλή υπηκοότητα, αλλά εγγυάται ότι κανένας Ουκρανός πολίτης δεν μπορεί να στερηθεί την υπηκοότητά του. Ταυτόχρονα, δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να τη χορηγήσει ή να την τερματίσει.

Η απώλεια ή η λήξη της ουκρανικής υπηκοότητας μπορεί να χρησιμεύσει ως λόγος για την απομάκρυνση ενός ατόμου από το αξίωμα, συμπεριλαμβανομένου ενός εκλεγμένου, όπως του δημάρχου, σύμφωνα με το νόμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα καθήκοντα του δημάρχου μεταφέρονται στον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου - μια θέση που κατέχει επί του παρόντος ο Ihor Koval, εκπρόσωπος του κόμματος Υπηρέτης του Λαού του Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο, ο πρόεδρος έχει επίσης την εξουσία να συστήσει στρατιωτική διοίκηση σε επίπεδο πόλης.

Το βράδυ, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα διορίσει έναν επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, λέγοντας ότι η Οδησσός «αξίζει μεγαλύτερη προστασία και ισχυρότερη υποστήριξη». Πηγή του γραφείου του δήλωσε στην Kyiv Independent ότι τη θέση φέρεται να αναλαμβάνει ο νυν κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Serhii Lysak. «Πάρα πολλά ζητήματα ασφάλειας στην Οδησσό έχουν μείνει αναπάντητα για πολύ καιρό», δήλωσε ο πρόεδρος στην ομιλία του.

Με πληροφορίες του Kyiv Independent