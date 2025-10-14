Ο Στεφανόπουλος έκοψε στον «αέρα» τον Τζέι Ντι Βανς και ο Τραμπ του ...άλλαξε όνομα.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης και αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Αργεντίνο πρόεδρο, Χαβιέρ Μιλέι, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα δεχτεί κάποιες ερωτήσεις. Και εκεί ήταν η ευκαιρία του - φυσικά πριν δεχτεί κάποια ερώτηση - να σχολιάσει χλευαστικά την παρέμβαση του δημοσιογράφου Τζορτζ Στεφανόπουλου και να τον μετονομάσει σε .... Σλοποδόπουλο. «Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικά μη εχθρικοί και φιλικοί, όπως ο Τζέι Ντι είχε μια πολύ φιλική συνέντευξη με τον Τζορτζ Σλοποδόπουλο, ο οποίος είναι αρκετά ευγενικός ώστε να μου πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια... έπρεπε να μου δώσει 16 εκατομμύρια δολάρια» είπε ο Τραμπ.

{https://twitter.com/atrupar/status/1978162212213539097}

Οι ερωτήσεις Στεφανόπουλου που ενόχλησαν τον Βανς

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος του ABC, Τζορζτ Στεφανόπουλος αναφέρθηκε σε φερόμενη υπόθεση δωροδοκίας του Τομ Χόμαν, τον 62χρονο πρώην αστυνομικό και επί σειρά ετών αξιωματούχο της υπηρεσίας μετανάστευσης, γνωστό ως «τσάρος των συνόρων» του Ντόναλντ Τραμπ. Η συνέντευξη είχε κεντρικό θέμα την ειρήνη στη Μέση Ανατολή από νωρίς φαινόταν πως θα υπήρχε ένταση.

Ο Στεφανόπουλος αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του ProPublica, ενός Μέσου που ο Βανς έχει χαρακτηρίσει «ακραία αριστερό blog». Το δημοσίευμα έκανε λόγο για μέλη του υπουργικού συμβουλίου των Ρεπουμπλικανών και τις υποθήκες τους ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το ζήτημα 50.000 δολαρίων σε μετρητά, τα οποία Χόμαν φέρεται να πήρε σε μια χάρτινη σακούλα από μυστικούς πράκτορες του FBI.

«Ο Τόμ Χόμαν, υπεύθυνος για τα σύνορα, καταγράφηκε σε βίντεο παρακολούθησης του FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά. Κράτησε αυτά τα χρήματα ή τα επέστρεψε;», ρώτησε ο Τζορτζ Στεφανόπουλος. Ο Βανς αρνήθηκε ότι ο Χόμαν δωροδοκήθηκε και αποκάλεσε την όλη συζήτηση ως «γελοία συκοφαντία».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι απαντήσατε στην ερώτηση. Λέτε ότι δεν δέχτηκε τα 50.000 δολάρια;» επανέλαβε ο Στεφανόπουλος. «Δεν δέχτηκε δωροδοκία. Δέχτηκε 50.000 δολάρια; Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή του ο Τομ Χόμαν έχει πληρωθεί πάνω από 50.000 δολάρια για τις υπηρεσίες του. Το ερώτημα είναι, έκανε κάτι παράνομο; Και δεν υπάρχει απολύτως καμία απόδειξη ότι έχει δεχτεί ποτέ δωροδοκία», απάντησε ο Βανς.

{https://twitter.com/RapidResponse47/status/1977369179356352826}

Ο Στεφανόπουλος στη συνέχεια ανασκεύασε την ερώτηση και ο Βανς του απάντησε: «δεν ξέρω για τι μιλάς. Ο λόγος για τον οποίο όλο και λιγότεροι άνθρωποι παρακολουθούν το πρόγραμμά σου και χάνεις την αξιοπιστία σου είναι ότι μιλάς για πέντε λεπτά με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για την ιστορία του Τομ Χόμαν, μια ιστορία που έχω διαβάσει, αλλά δεν γνωρίζω καν το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι» είπε ο Βανς.

«Δεν είναι μια περίεργη αριστερή παρανοϊκή θεωρία. Δεν υπαινίχθηκα τίποτα. Σας ρώτησα αν ο Τομ Χόμαν δέχτηκε 50.000 δολάρια, όπως ακούστηκε σε μια ηχογράφηση του FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 και δεν απαντήσατε στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας», απάντησε ο Στεφανόπουλος και έκοψε τον Βανς στον αέρα.





