O D' Angelo πέθανε μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο θρύλος της σόουλ και δημιουργός του «Brown Sugar», D'Angelo, πέθανε σε ηλικία 51 ετών.

Την Τρίτη το TMZ ανέφερε ότι ο D'Angelo, κατά κόσμο Michael Eugene Archer, πέθανε μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο DJ Premier, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του στο κομμάτι «Devil's Pie» του 1998, κοινοποίησε μια ανάρτηση μέσω του X επιβεβαιώνοντας την είδηση.

«Μια τόσο θλιβερή απώλεια με τον θάνατο του D'Angelo. Περάσαμε τόσες πολλές υπέροχες στιγμές. Θα μας λείψεις πολύ. Σε αγαπώ Βασιλιά», έγραψε.

Ο D' Angelo, γεννήθηκε στο Ρίτσμοντ και ήταν γιος ιερέα. Άρχισε να παίζει πιάνο στην ηλικία των 3 ετών και στα 5 του χρόνια έπαιζε το εκκλησιαστικό όργανο στην ενορία του πατέρα του. Λίγα χρόνια αργότερα, άρχισε να παίζει πιάνο στην Πεντηκοστιανή εκκλησία του παππού του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεγαλώνοντας, αυτός και τα δύο ξαδέρφια του σχημάτισαν το συγκρότημα Three of a Kind και άρχισαν να εμφανίζονται σε τοπικά σόου για ταλέντα. Στα 16 του, σχημάτισε ένα άλλο συγκρότημα με το όνομα Michael Archer and Precise με τον αδελφό του, Luther. Εκείνη τη χρονιά, ο D'Angelo εξασφάλισε μια θέση στο Amateur Night at the Apollo, όπου τραγούδησε το «Feel the Fire» του Peabo Bryson. Αν και δεν κέρδισε τότε, επέστρεψε στη σκηνή την επόμενη χρονιά για να ερμηνεύσει το «Rub You the Right Way» του Johnny Gill και κατέκτησε την πρώτη θέση.

{https://twitter.com/REALDJPREMIER/status/1978120362391990539}

Με το χρηματικό του έπαθλο, επέστρεψε στο Ρίτσμοντ, αγόρασε ένα πνευστό όργανο και άρχισε να γράφει τα τραγούδια, που στη συνέχεια αποτέλεσαν το ντεμπούτο άλμπουμ του Brown Sugar το 1995. Δύο χρόνια αργότερα, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο.

Το Brown Sugar έφτασε στο Νο. 4 του αμερικανικού Billboard Top R&B Albums chart και έγινε πλατινένιο μέσα σε ένα χρόνο από την κυκλοφορία του. Χάρισε επίσης στον D'Angleo τέσσερις υποψηφιότητες για βραβεία Grammy.

Το 2000, ο D'Angelo κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, Voodoo, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 στο U.S. Billboard Top R&B Albums chart και στο U.S. Billboard 200 chart. Το άλμπουμ κέρδισε επίσης ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο R&B Άλμπουμ και το τραγούδι του «Untitled (How Does It Feel)» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής R&B Ερμηνείας, μαζί με μια υποψηφιότητα για το Καλύτερο R&B Τραγούδι.

{https://www.youtube.com/watch?v=H_WzjiTzZBA}

Με πληροφορίες του People