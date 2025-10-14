Αυξάνεται η χρηματοδότηση για τις στειρώσεις αδέσποτων γατών.

Αντιμέτωπη με εκρηκτική αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γατών είναι η Κύπρος, όπου οι αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει σχεδόν μία αδέσποτη γάτα για κάθε κάτοικο της Κύπρου. Όμως, ακτιβιστές πιστεύουν ότι ο πραγματικός πληθυσμός των ζώων είναι κατά εκατοντάδες χιλιάδες υψηλότερος.

Υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα στειρώσεων, όμως θεωρείται ότι είναι υπερβολικά περιορισμένο προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος πληθυσμός των γατών στους δρόμους. «Είναι καλό πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επεκταθεί», επεσήμανε η επίτροπος Περιβάλλοντος, Αντωνία Θεοδοσίου, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα κάνει περίπου 2.000 στειρώσεις ετησίως, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανακοίνωσε στις 4 Οκτωβρίου ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις στειρώσεις γατών σε 300.000 ευρώ τον χρόνο. Όμως, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος προειδοποίησε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τα χρήματα. «Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν μπορούμε απλά να προχωρήσουμε με τις στειρώσεις δίχως πλάνο», τόνισε.





Το τρέχον κυβερνητικό πρόγραμμα κατανέμει τον προϋπολογισμό στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους χρηματοδοτούν ιδιώτες κτηνιάτρους για τη στείρωση των γατών που τους πηγαίνουν φιλοζωικοί σύλλογοι.

Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το πρόγραμμα είναι αναποτελεσματικό. Ο Ηλίας Δημητρίου, επικεφαλής του ιδιωτικού καταφυγίου Φίλοι των Γατών Λάρνακας, δήλωσε ότι ο τριπλασιασμός των κονδυλίων για τις στειρώσεις δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν στρατολογηθούν οι φιλοζωικές ομάδες που έχουν την τεχνογνωσία προκειμένου να συγκεντρώνουν τις γάτες.

Η Ελένη Λοΐζίδου, επικεφαλής του Cat Alert που φροντίζει αδέσποτα στη Λευκωσία, υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες προσπάθειες της οργάνωσης να συγκεντρωθούν 397 αδέσποτες γάτες από το κέντρο της πόλης ήταν απλά σταγόνα στον ωκεανό. Επίσης, τόνισε ότι στειρώνονται πολύ λίγες θηλυκές γάτες, εν μέρει εξαιτίας της δυσκολίας να πιαστούν.

Ο πληθυσμός των αδέσποτων γατών μπορεί να ελεγχθεί ακόμα και σε τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρη Επαμεινώνδα. Αυτό θα είναι εφικτό εάν οι αρχές καταρτίσουν ένα σχέδιο που θα βάλει στην πρώτη γραμμή τις ιδιωτικές κλινικές, προσφέροντας δωρεάν στείρωση χωρίς όλη τη γραφειοκρατία που περιπλέκει τη διαδικασία. «Οι άνθρωποι θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να στειρώσουν τις γάτες εάν τους διευκολύνουμε», τόνισε.

Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος έχει προτείνει σχέδιο για τον εντοπισμό σημείων με πολλές αδέσποτες γάτες, προκειμένου οι αρχές να τις συγκεντρώνουν και να τις μεταφέρουν για στείρωση σε συγκεκριμένους γιατρούς. Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δημιουργία εφαρμογής για smartphone, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βοηθούν τις αρχές να εντοπίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις.

