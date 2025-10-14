Δίκτυο κατά των drones για «να προστατευθεί όλη η Ευρώπη».

Η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση του «τείχους» κατά των drones, για την προστασία όλης της Ευρώπης, αφού υπήρξαν παράπονα επειδή αποκλείστηκαν κάποιες περιοχές, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους και έναν διπλωμάτη της ΕΕ που επικαλείται το Reuters.

Η πρόταση για μία ευρύτερη «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για άμυνα από drones» θα συμπεριληφθεί στον οδικό χάρτη για την αμυντική ετοιμότητα που θα παρουσιάσει η Κομισιόν την Πέμπτη (16/10), ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε το «τείχος» κατά των drones αφού 20 ρωσικά εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας τον προηγούμενο μήνα. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπιστούν μελλοντικές εισβολές με τη δημιουργία ενός δικτύου αισθητήρων, ηλεκτρονικών συστημάτων παρεμβολών και όπλων από τις χώρες της Βαλτικής έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Τα κράτη της ανατολικής Ευρώπης χαιρέτισαν την πρόταση, όμως χώρες της νότιας και της δυτικής Ευρώπης σχολίασαν ότι η πρωτοβουλία αγνοεί τις απειλές από drones στη δική τους περιοχή.

Ο επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζεται μία αλλαγή, σε σημερινή ομιλία του κατά τη διάρκεια συνεδρίου για την άμυνα στις Βρυξέλλες. «Προτείνουμε το ευρωπαϊκό τείχος κατά των drones… την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία άμυνας κατά drones, ένα δίκτυο για να προστατευτεί όλη η Ευρώπη και άλλα εμβληματικά αμυντικά έργα», είπε.