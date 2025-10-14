Η φον ντερ Λάιεν αποκάλεσε ξανά «αρπακτικό» τον Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ένας «αρπακτικό», που μπορεί να ελεγχθεί «μόνο με ισχυρή αποτροπή», επανέλαβε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχύσει η Ευρώπη την άμυνά της.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη προκειμένου η Ευρώπη να ενισχύσει τη στρατιωτική ετοιμότητά της και την αμυντική βιομηχανία της, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, στο μήνυμά της για την 5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Άμυνας και Ασφάλειας.

«Η άμυνα της Ευρώπης είναι δική μας ευθύνη. Και μπορούμε να νιώσουμε την αίσθηση του επείγοντος σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Κομισιόν παρουσίασε πριν από επτά μήνες το σχέδιο «Ετοιμότητα 2030», για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων και της βιομηχανίας.

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι σε επισκέψεις της σε κράτη- μέλη της πρώτης γραμμής αυτό το καλοκαίρι είδε πως «η Ρωσία και άλλοι αυξάνουν την πίεση στην Ευρώπη». Ως παράδειγμα ανέφερε επιθέσεις σε συνοριοφύλακες και παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε ότι 19 χώρες έχουν κάνει αίτηση για δάνεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SAFE, συνολικού ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ 16 κράτη έχουν ζητήσει ευελιξία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών ύψους έως 800 δισεκατομμυρίων, μέχρι το 2030.

Ο οδικός χάρτης ετοιμότητας για την άμυνα θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο εντός του Οκτωβρίου και θα θέτει ορόσημα για την επίτευξη της «πλήρους ετοιμότητας έως το 2030», συνέχισε. «Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε μαζί, με την αίσθηση επείγοντος, τη συνέπεια και την αποφασιστικότητα που έχουμε δείξει έως τώρα. Για να υπερασπιστούμε την ήπειρό μας και να διασφαλίσουμε το μέλλον μας», τόνισε.

