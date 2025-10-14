«Η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών», σχολίασε το πρωτοσέλιδο του TIME ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επίθεση κατά του TIME εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν του άρεσε η φωτογραφία του ίδιου στο εξώφυλλο του περιοδικού, που συνόδευε άρθρο για τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς.

«Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μου "εξαφάνισαν" τα μαλλιά και μετά έβαλαν πάνω από το κεφάλι μου κάτι που μοιάζει με αιωρούμενη κορώνα, αλλά εξαιρετικά μικρή. Πολύ περίεργο!», ανέφερε.

Συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία «πολύ κακή» κάτι που για τον ίδιο, «αξίζει να επισημανθεί».

Το εξώφυλλο του Time, που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, με τον τίτλο «Ο θρίαμβός του», έχει μία φωτογραφία του Τραμπ τραβηγμένη από χαμηλά και δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κοιτάζει προς τα πάνω, υπό το έντονο φως του ήλιου.

Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί την αναγνώριση αυτού που το περιοδικό περιγράφει ως «επίτευγμα της δεύτερης θητείας Τραμπ», καθώς και ως ένα «στρατηγικό σημείο καμπής» για τη Μέση Ανατολή: την πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία με το περιοδικό TIME. Τον έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές στο εξώφυλλό του - μερικές φορές με τρόπο μη κολακευτικό - και τον έχει ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».

{https://x.com/TIME/status/1977784098929385818}