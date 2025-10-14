Η καταστολή της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους αποκαλύπτει μια βαθιά κρίση, όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη της Γάζας αλλά και της ίδιας της ελευθερίας σε κοινωνίες που ισχυρίζονται ότι είναι δημοκρατικές.

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία τελεί υπό επίθεση στη Δύση, σύμφωνα με νέα έκθεση που αναδεικνύει την αυξανόμενη ποινικοποίηση των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

Η μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου - όπως σημειώνεται - οι κυβερνήσεις «θωρακίζουν» τη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας και του αντισημιτισμού, σε μια προσπάθεια να καταστείλουν κάθε εκδήλωση δυσαρέσκειας ή/και υποστήριξης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

«Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει μια ανησυχητική στροφή προς την κανονικοποίηση εξαιρετικών μέτρων για την αποσιώπηση των φωνών που διαμαρτύρονται», δήλωσε η Yosra Frawes, επικεφαλής του τμήματος Μαγκρέμπ και Μέσης Ανατολής στην FIDH.

Η έκθεση - η οποία βασίζεται σε έρευνα ανοιχτών πηγών, μαρτυρίες και αναφορές διεθνών φορέων - δημοσιεύεται μία ημέρα μετά την υιοθέτηση του σχεδίου που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2025, εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη λογοκρισία δημόσιων αξιωματούχων, τις παραβιάσεις εις βάρος δημοσιογράφων και μελών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις επιθέσεις εις βάρος της ακαδημαϊκής ελευθερίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δέχεται επίθεση από τη βρετανική κυβέρνηση, από όλες τις συνθέσεις της και τα κόμματά της», υπογραμμίζεται στην έκθεση, η οποία επισημαίνει διάφορες κυβερνητικές πολιτικές όπως η νομοθεσία κατά των διαδηλώσεων που προτάθηκε από τη συντηρητική κυβέρνηση το 2024 και αργότερα κρίθηκε παράνομη, αλλά και η επιμονή της κυβέρνησης των Εργατικών «να νομιμοποιεί τη γενοκτονική βία του Ισραήλ» και να «δικαιολογεί την υποστήριξη στο Ισραήλ».

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η κυρίαρχη αφήγηση στιγματίζει «την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και τα κινήματα αντίστασης των Παλαιστινίων» και «προάγει τις διακρίσεις εις βάρος των μουσουλμάνων και άλλων εθνοτικών ομάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρόσφατα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξαν ότι τα εγκλήματα μίσους κατά μουσουλμάνων αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 20% μετά από στοιχεία νωρίτερα φέτος που αποκάλυψαν ότι οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 73% το 2024. Τα αντισημιτικά περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης αυξηθεί, οδηγώντας σε μείωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινότητα/

Ενώ η νομοθεσία για τις διαδηλώσεις διαφέρουν μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ, Γαλλίας και Γερμανίας - με τα πολιτισμικά πλαίσια να αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία - η έκθεση λέει ότι οι παραβιάσεις στις τέσσερις χώρες είναι «αντιπροσωπευτικές πολύ ευρύτερων τάσεων» στην καταστολή της αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη παγκοσμίως.

Στις ΗΠΑ, παρόμοιες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έχουν δεχτεί άγρια καταστολή, με συλλήψεις, διώξεις και αυξανόμενες απειλές. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση έχει επικριθεί για την καταστολή όσων εκφράζουν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις καθώς και της απόφασης διάλυσης του φορέα Urgence Palestine.

Στη Γερμανία, όπου οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης έχουν βγάλει χιλιάδες στους δρόμους, οι τακτικές της αστυνομίας έχουν επικριθεί ως υπερβολικές, ενώ πολλοί έχουν αμφισβητήσει την απόφαση να απαγορευτούν ορισμένα συνθήματα βάσει νόμου ως αντισημιτικά.

«Τελικά, η καταστολή της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους αποκαλύπτει μια βαθιά κρίση, όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη αλλά και της ίδιας της ελευθερίας σε κοινωνίες που ισχυρίζονται ότι είναι δημοκρατικές», λέει η έκθεση.

Πηγή: Guardian