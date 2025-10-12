Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν γίνει γνωστά.

Αεροπλάνο συνετρίβη στην κομητεία Τάραντ στο Τέξας κοντά στο αεροδρόμιο Hicks το απόγευμα της Κυριακής, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Φορτ Γουόρθ.

Κατά την πτώση του το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, η οποία είναι πλέον υπό έλεγχο όπως μεταδίδει το CBSnews.

{https://x.com/world24x7hr/status/1977456721959551185}

Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στο αεροδρόμιο Fort Worth Alliance και το αεροδρόμιο Fort Worth Meacham, δυτικά του διεθνούς αεροδρομίου DFW.

Συνεργεία διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή για να παράσχουν βοήθεια, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/tparon/status/1977459959173718456}