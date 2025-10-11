Η Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020, έχει πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους.

Tέσσερις νεκροί και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε αγώνα λυκείου, στην πόλη Λίλαντ στην πολιτεία Μισισίπι των ΗΠΑ το πρωί του Σαββάτου (11/10).

Ο δήμαρχος της Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία.

Η αστυνομία αναζητά τον 18χρονο Tylar Jarod Goodloe.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο, σύμφωνα με τον Λι, την ώρα που πλήθος ανθρώπων είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα του λυκείου της πόλης.

Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι το σχολείο επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον του λυκείου του Τσάρλεστον.