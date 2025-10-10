Η Χαμάς ελπίζει ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να εμπλέκεται προσωπικά.

Στην πίεση του Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει η Χαμάς, διαφορετικά πιστεύει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα σεβαστεί τη συμφωνία για τη Γάζα.

Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συνεχίσει να εμπλέκεται προσωπικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα σεβαστεί όχι μόνο τη συμφωνία, αλλά ούτε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Μπασέμ Ναΐμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

«Χωρίς την προσωπική ανάμειξη του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση, δεν πιστεύω ότι θα είχαμε φτάσει στο τέλος του πολέμου. Συνεπώς, ναι, ευχαριστούμε τον Τραμπ και τις προσωπικές προσπάθειές του να αναμειχθεί και να πιέσει τον Νετανιάχου να βάλει ένα τέλος σε αυτό το μακελειό και τη σφαγή», δήλωσε στο Sky News.

«Δεν εμπιστευόμαστε καθόλου τον Νετανιάχου, την κυβέρνηση και το κράτος του. Έχουμε μακρά εμπειρία από την υπονόμευση συμφωνιών με Παλαιστίνιους», τόνισε. «Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να εμπλέκεται προσωπικά και πως θα ασκήσει τη μέγιστη πίεση στον Νετανιάχου, προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση. Πρώτον, με βάση τη συμφωνία και δεύτερον με βάση το διεθνές δίκαιο ως δύναμη κατοχής. Επειδή πιστεύω ότι δίχως αυτή την πίεση, δίχως την προσωπική ανάμειξη του προέδρου Τραμπ, αυτό δεν θα συμβεί», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, επεσήμανε πως ήδη «έχουμε δει τον Νετανιάχου να μιλά στα ΜΜΕ, απειλώντας να πάει ξανά σε πόλεμο εάν δεν συμβεί το ένα ή το άλλο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χαμάς θα είναι πρόθυμη να κάνει στην άκρη, προκειμένου ένα παλαιστινιακό όργανο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, είπε ο Ναΐμ, αλλά πρόσθεσε ότι θα παραμείνουν εκεί. Ωστόσο, απέρριψε το ενδεχόμενο να έχει ο Τόνι Μπλερ οποιονδήποτε ρόλο στο μέλλον του θύλακα.

«Δυστυχώς, εμείς οι Παλαιστίνιοι, οι Άραβες, οι μουσουλμάνοι και ίσως άλλοι σε όλο τον κόσμο έχουμε κακές αναμνήσεις από εκείνον. Ακόμα θυμόμαστε τον ρόλο του στην πρόκληση χιλιάδων ή εκατομμυρίων θανάτων αθώων αμάχων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τον θυμόμαστε ακόμα πολύ καλά μετά την καταστροφή του Ιράκ και του Αφγανιστάν», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας.

{https://x.com/SkyNews/status/1976713144941613159}