Η Μελάνια Τραμπ έκανε τις ανακοινώσεις από τον Λευκό Οίκο.

Έμαθα πολλά για τους πολέμους τους τελευταίους τρεις μήνες, είπε η Μελάνια Τραμπ.

«Η ψυχή ενός παιδιού, δεν γνωρίζει σύνορα και σημαίες», είπε ξεκινώντας τις δηλώσεις της η Πρώτη Κυρία και σημείωσε πως πρέπει να «διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών, ώστε είναι γεμάτο δυνατότητες, ασφάλεια και ελεύθερη βούληση. Έναν κόσμο, όπου θα πραγματοποιούνται τα όνειρά τους παρά θα ξεθωριάζουν από τον πόλεμο. Πολλά έχουν αποκαλυφθεί από την ημέρα που έστειλα την επιστολή μου στον Πρόεδρο Πούτιν. Μού απάντησε γραπτώς, σηματοδοτώντας τη διάθεσή του να επικοινωνήσει απευθείας μαζί μου και υπογραμμίζοντας τις λεπτομέρειες αναφορικά με τα παιδιά από την Ουκρανία που διαμένουν στη Ρωσία» είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως από τότε ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ έχουμε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας για την διαβίωση αυτών των παιδιών. Τους τελευταίους τρεις μήνες και οι δύο πλευρές έχουν συμμετάσχει σε συναντήσεις και τηλεφωνήματα, όλα με καλή πίστη. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε προς όφελος όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο. Ο εκπρόσωπός μου εργάζεται απευθείας με την ομάδα του προέδρου Πούτιν για να διασφαλίσει την επανένωση αυτών των παιδιών με τις οικογένειές τους ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, 8 παιδιά έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους κατά τις τελευταίες 24 ώρες. Κάθε παιδί ζει σε αναταραχή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Τρία είχαν χωριστεί από τους γονείς τους και είχαν μεταφερθεί στην Ρωσική ομοσπονδία λόγω των μαχών στην πρώτη γραμμή. Τα υπόλοιπα 5 χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω των διασυνοριακών συγκρούσεων, ανάμεσά τους και μία νεαρή κοπέλα που τώρα επέστρεψε από τη Ρωσία στην Ουκρανία»

Η Μελάνια Τραμπ στη συνέχεια δήλωσε πως η η Ρωσία της παρείχε όλες τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες αυτών των 8 παιδιών.

Ως Πρώτη Κυρία είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή για μένα] είπε η Μελάνια Τραμπ. Η συνεχιζόμενη αποστολή μου είναι διττή είπε και τόνισε πως σκοπός της είναι να βελτιώσει ένας διάφανο δίαυλο ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριών για τα παιδιά αυτά που είναι θύματα του πολέμου και να διευκολύνει την τακτική επανένωση των παιδιών αυτών με τις οικογένειές, είπε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται πως η Μελάνια Τραμπ έγραψε τον Αύγουστο μια επιστολή στον Πούτιν και ζήτησε από τον σύζυγό της να την παραδώσει ιδιοχείρως κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

«Αυτή παραμένει μία διαδικασία σε εξέλιξη» επανέλαβε η Μελάνια Τραμπ. «Ελπίζω να έρθει γρήγορα ειρήνη, ξεκινώντας με τα παιδιά μας», είπε κλείνοντας η Μελάνια Τραμπ για τα παιδιά από την Ουκρανία χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

{https://www.youtube.com/watch?v=NGH-H-L0p9g}