«Μην ξεπουλάτε ποτέ την εξουσία σας», είπε ο πάπας Λέων σε δημοσιογράφους.

Εξευτελιστικό κομμάτι της δημοσιογραφίας χαρακτήρισε ο πάπας Λέων το clickbait, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους ειδησεογραφικών πρακτορείων, στο Βατικανό.

«Η επικοινωνία πρέπει να απελευθερωθεί από τον λανθασμένο τρόπο σκέψης που τη διαφθείρει, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την εξευτελιστική πρακτική του λεγόμενου clickbait», τόνισε ο ποντίφικας, αναφερόμενος στο φαινόμενο των υπερβολικών τίτλων, που έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους διαδικτυακούς αναγνώστες ώστε να κάνουν «κλικ» σε ένα δημοσίευμα.

Στην ομιλία του, ο πάπας Λέων εξήρε το έργο των δημοσιογράφων στους πολέμους της Γάζας και της Ουκρανίας. «Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι ένας πυλώνας που στηρίζει το οικοδόμημα των κοινωνιών μας και αυτό καλούμαστε να την υπερασπιστούμε», υπογράμμισε.

«Τα τρέχοντα γεγονότα απαιτούν ιδιαίτερη ευθυκρισία και υπευθυνότητα και είναι ξεκάθαρο πως τα ΜΜΕ έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στο να διαμορφώνουν συνειδήσεις και να βοηθήσουν την κριτική σκέψη», συμπλήρωσε.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ, με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης. «Αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε πληροφορίες και επικοινωνούμε, αλλά ποιος την κατευθύνει και για ποιους σκοπούς; Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο και πως οι πληροφορίες και οι αλγόριθμοι που τις διέπουν σήμερα δεν βρίσκονται στα χέρια λίγων», ανέφερε για το θέμα.

Η διαφάνεια της ιδιοκτησίας, η λογοδοσία, η ποιότητα και η αντικειμενικότητα είναι τα κλειδιά για τα ΜΜΕ, επεσήμανε. «Σας προτρέπω, μην ξεπουλάτε ποτέ την εξουσία σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

