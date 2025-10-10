Σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιουλίου 2025, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που προστατεύονται αυξήθηκε κατά 30.980 άτομα (+0,7%).

Στις 31 Αυγούστου 2025, περίπου 4,37 εκατομμύρια μη πολίτες της ΕΕ που διέφυγαν από την Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής είχαν λάβει καθεστώς προσωρινής προστασίας σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά τους, στην Ελλάδα φιλοξενούνταν 37.095 άτομα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή παρουσία Ουκρανών προσφύγων και στη χώρα.

Η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία εξακολουθούν να φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία βρίσκονταν 1.210.515 άτομα, ποσοστό 27,7% του συνόλου της ΕΕ, ενώ η Πολωνία φιλοξενούσε 995.925 άτομα (22,8%) και η Τσεχία 385.855 (8,8%). Οι τρεις αυτές χώρες συγκεντρώνουν σχεδόν το 60% όλων των δικαιούχων στην Ευρώπη.

Σε σύγκριση με τα στοιχεία του Ιουλίου 2025, ο συνολικός αριθμός των ατόμων που προστατεύονται αυξήθηκε κατά 30.980 άτομα (+0,7%). Η αύξηση καταγράφηκε σε 25 κράτη-μέλη, με τις μεγαλύτερες απόλυτες μεταβολές να σημειώνονται στη Γερμανία (+6.800, +0,6%), στην Τσεχία (+5.175, +1,4%) και στη Ρουμανία (+2.370, +1,2%).

Αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε χώρας, τα υψηλότερα ποσοστά δικαιούχων προσωρινής προστασίας παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (35,4 ανά χίλια κατοίκους), την Πολωνία (27,3) και την Εσθονία (25,4), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την ΕΕ ανήλθε σε 9,7 ανά χίλια άτομα.

Η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων —περισσότερο από 98,4%— είναι Ουκρανοί πολίτες. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούν το 44,6% του συνόλου, οι ανήλικοι σχεδόν το 31,1%, ενώ οι ενήλικοι άνδρες φτάνουν το 24,3%. Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία γυναικών και παιδιών μεταξύ των προσφύγων, γεγονός που συνεχίζει να διαμορφώνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές υποδοχής των κρατών-μελών.

Η προσωρινή προστασία παρέχεται βάσει της Απόφασης Εφαρμογής του Συμβουλίου 2022/382 της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία αναγνωρίστηκε η ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων από την Ουκρανία λόγω του πολέμου και θεσπίστηκε το καθεστώς προστασίας.

Στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας έως τις 4 Μαρτίου 2027, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νομικής και ανθρωπιστικής κάλυψης για εκατομμύρια Ουκρανούς που εξακολουθούν να ζουν εκτός της πατρίδας τους, εν αναμονή μιας βιώσιμης ειρηνικής λύσης.